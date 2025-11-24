“Salí volando”: sobrevivientes relatan los momentos antes del accidente en Santa Bárbara

"Ya cuando caímos en la vuelta, a mí lo que se me vino a la mente fue mis hijos", relató Osvaldo entre lágrimas. Tras ver que el carro había perdido el control, Osvaldo no lo pensó y se lanzó: "Como a unos 40 metros en velocidad, yo lo que hice fue tirarme, pues por eso tengo una cortada en el codo".