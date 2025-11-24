“Salí volando”: sobrevivientes relatan los momentos antes del accidente en Santa Bárbara

Fue inevitable no llorar al recordar los duros momentos del accidente donde murieron unas nueve personas en San José de Colinas, Santa Bárbara, cuando un camión que llevaba a activistas políticos se volcó.
"Le doy gracias a Dios por estar bien. El camión, nosotros bajamos todo lo que fue la pendiente de Colinas. Caminamos relajados, ya cuando llegamos a la vuelta de Basureras al camión se le escuchó un traquido", relató Osvaldo Mejía.
Antes de que sucediera el accidente, Osvaldo aseguró que presintió algo, por lo que le pidió a su esposa y a su papá que se pasaran a otro carro.
"En Colinas sentí un presentimiento que, ahí venía mi papá, mi mujer y mi hermana, entonces les dije: bájense del camión, yo siento un presentimiento feo, entonces se bajaron y se montaron a otro carro", reveló Osvaldo.
"Ya cuando caímos en la vuelta, a mí lo que se me vino a la mente fue mis hijos", relató Osvaldo entre lágrimas. Tras ver que el carro había perdido el control, Osvaldo no lo pensó y se lanzó: "Como a unos 40 metros en velocidad, yo lo que hice fue tirarme, pues por eso tengo una cortada en el codo".
"Me levanté, me limpié todo lo que llevaba en el cuerpo y seguí detrás del camión y fui a ver lo de allá abajo, y vi solo muertos, a mi familia", agregó el sobreviviente de la tragedia.
"Es una tragedia muy grande, esto va a quedar para la historia", dijo Osvaldo, agradeciendo que está con vida, pero lamentando la muerte de las otras personas.
"Perdí a Toñito, mi primo, al hermano de él, los dos cipotes, familia mía. Los seis muertos son mi familia", aseguró Osvaldo. "Si nosotros hubiéramos sabido que eso iba a suceder, no hubiéramos salido en esa caravana. Gracias a Dios estamos con vida", dijo.
Otro de los sobrevivientes dijo: "Gracias a Dios estamos con vida, lo primero que hice fue agarrar a un niño que venía al lado mío". "Lo primero que dije fue: aquí solo Dios con nosotros. El camión se dio vuelta y solté al niño, yo salí volando", relató el sobreviviente.
Durante la tragedia, Kennet Sabillón fue trasladado en una ambulancia a un centro asistencial, pero en el camino el vehículo se estrelló contra un bus y el joven perdió la vida en un segundo accidente.