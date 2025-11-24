Así fue como Denis Girón habría abusado de su pasajera tras solicitar un taxi VIP en Tegucigalpa

Un taxista VIP fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por los delitos de robo y presunto abuso sexual en perjuicio de una joven que solicitó sus servicios.
El conductor del taxi VIP fue identificado como Denis Roberto Girón. ¿Cómo sucedieron los hechos? Aquí los detalles.
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado domingo 16 de noviembre, cuando la usuaria solicitó el taxi a través de una aplicación (InDriver).
Al momento de aceptar la carrera, el sospechoso se hizo pasar como “Gerson”. Sin sospechar lo ocurrido, la joven abordó el vehículo, el cual no portaba placas.
El presunto agresor llegó en un vehículo marca Honda, modelo Fit, con registro HDT 0975.
No obstante, al momento del hecho, el automóvil andaba sin placas. La joven abordó la parte trasera del transporte y, cuando iban en marcha, notó que el conductor no se dirigía a la dirección que ella había solicitado mediante la aplicación.
En ese momento, el sospechoso la despojó de su mochila, teléfono celular y tarjetas de débito.
Las investigaciones también apuntan a que la habría agredido físicamente y luego se condujo hacia una de las salidas de la capital, por el Anillo Periférico, donde en una obra en construcción se habría cometido el delito.
Se desconoce la edad del sospechoso, pero en la foto se logra describir a un hombre de contextura fornida y con barba.
La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutar la detención preventiva de un conductor de servicio de transporte VIP.