Así fue como Denis Girón habría abusado de su pasajera tras solicitar un taxi VIP en Tegucigalpa

Tras haber solicitado un taxi VIP por medio de una aplicación, Denis supuestamente llevó a la joven a una zona en construcción en el Anillo Periférico, donde habría cometido el delito

  • 24 de noviembre de 2025 a las 12:12
Un taxista VIP fue detenido por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) por los delitos de robo y presunto abuso sexual en perjuicio de una joven que solicitó sus servicios.

 Foto: Ministerio Público
El conductor del taxi VIP fue identificado como Denis Roberto Girón. ¿Cómo sucedieron los hechos? Aquí los detalles.

 Foto: Ministerio Público
De acuerdo con las investigaciones, el hecho ocurrió el pasado domingo 16 de noviembre, cuando la usuaria solicitó el taxi a través de una aplicación (InDriver).

 Foto: Cortesía- referencia
Al momento de aceptar la carrera, el sospechoso se hizo pasar como “Gerson”. Sin sospechar lo ocurrido, la joven abordó el vehículo, el cual no portaba placas.

 Foto: EL HERALDO
El presunto agresor llegó en un vehículo marca Honda, modelo Fit, con registro HDT 0975.

 Foto: Cortesía- referencia
No obstante, al momento del hecho, el automóvil andaba sin placas. La joven abordó la parte trasera del transporte y, cuando iban en marcha, notó que el conductor no se dirigía a la dirección que ella había solicitado mediante la aplicación.

 Foto: EL HERALDO
En ese momento, el sospechoso la despojó de su mochila, teléfono celular y tarjetas de débito.

 Foto: EL HERALDO
Las investigaciones también apuntan a que la habría agredido físicamente y luego se condujo hacia una de las salidas de la capital, por el Anillo Periférico, donde en una obra en construcción se habría cometido el delito.

 Foto: Cortesía- referencia
Se desconoce la edad del sospechoso, pero en la foto se logra describir a un hombre de contextura fornida y con barba.

 Foto: Ministerio Público
La Fiscalía Especial de Protección a la Mujer (FEP-MUJER) ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ejecutar la detención preventiva de un conductor de servicio de transporte VIP.

 Foto: EL HERALDO
