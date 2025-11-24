¿Qué habría provocado el accidente de camión en Santa Bárbara? El conductor está detenido

El pasado domingo, en San José de Colinas, Santa Bárbara, nueve personas perdieron la vida en una caravana política; seis de las víctimas pertenecían a la misma familia.
Luego de la tragedia, que dejó más de una decena de heridos, las autoridades han iniciado las investigaciones y, hasta el momento, se manejan dos hipótesis sobre lo que pudo haber causado el accidente.
“Tenemos posiblemente dos hipótesis: una impericia del conductor, pero también vamos a establecer si hubo alguna falla del vehículo, más la pericia que puede hacerse técnico-físico-mecánica del vehículo”, dijo Adonay Hernández, director de la DNVT.
En el video que grabó el momento exacto del accidente se observa que el camión perdió el control en una curva, llevándose de frente a un motociclista.
Sin embargo, la otra línea de investigación apunta a que los frenos del vehículo podrían haber fallado, lo que habría provocado que se volcara en la curva.
La Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) también está analizando el video que circula en redes sociales; el informe será clave para determinar qué ocurrió.
Adonay Hernández, director de la DNVT, también aseguró que el conductor del camión está detenido: “Hemos coordinado con las autoridades del Ministerio Público para realizar el procedimiento”.
“Tenemos que esperar las pericias, la conformación del expediente investigativo”, dijo Hernández sobre las medidas que se tomarán con el conductor del vehículo.
“Es posible que el homicidio imprudente en este caso pueda configurarse, dependiendo de todos los elementos que vayamos incorporando al expediente informativo”, añadió Hernández.
La Policía Nacional informó que equipos de rescate y agentes asignados a la DNVT llegaron rápidamente al lugar para auxiliar a los heridos y trasladarlos a los diferentes centros asistenciales. En el Mario Catarino Rivas ingresaron unas 10 personas.