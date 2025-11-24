Kennet Sabillón murió luego de que ambulancia se estrellara tras accidente en Santa Bárbara

Kennet Sabillón era la persona que estaba siendo trasladada herida a un centro asistencial para salvarle la vida tras sufrir un accidente en una caravana política en Santa Bárbara, pero murió en una segunda tragedia.
Minutos después de haber sufrido el primer accidente, el joven fue llevado a bordo de una ambulancia, pero esta se estrelló contra un bus amarillo.
Así quedó la ambulancia que transportaba a Kennet, deshecha en la parte delantera. Uno de los paramédicos que iba con él resultó herido, al igual que el conductor.
Kennet Sabillón tenía solo 25 años y formaba parte de la caravana política en Las Colinas, Santa Bárbara. En el camión que se accidentó viajaban simpatizantes del Partido Nacional y del Partido Liberal.
La ambulancia que trasladaba al joven sufrió el accidente en la colonia 24 de Abril, en el sector de Cofradía.
Al ver que la ambulancia había sufrido un accidente, vecinos de la zona corrieron a auxiliarlos mientras esperaban la llegada de más unidades de rescate.
Las autoridades aún no han brindado un informe oficial sobre las víctimas, pero preliminarmente se maneja que hay nueve muertos y más de 40 heridos.
En la aldea Loma Larga se están velando seis personas, y se conoció que todos pertenecían a la misma familia.
“Todos son familia, esta es una pesadilla de la que no se puede despertar, así lo quiso Dios”, expresó María Erlinda Guzmán, quien se encontraba en la vela de su primo Gustavo Sabillón Guzmán.
Sabillón había resultado herido en la tragedia registrada en Loma Larga, Colinas, Santa Bárbara, donde un camión transportaba simpatizantes políticos.