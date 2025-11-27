Sin vida hallan a un médico en la colonia Lomas del Diamante de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de una persona fue encontrado sin vida y con signos de violencia la madrugada de este jueves en la colonia Lomas del Diamante, en la zona sur de la capital de Honduras.

La víctima es un hombre quien fue identificado como Miguel Ángel Salgado Cabezas, un médico de profesión. Su cuerpo fue dejado sobre un bulto de basura y boca abajo.

El cadáver fue encontrado por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades. Minutos después se presentó una patrulla con varios agentes de la Policía Nacional, quienes cubrieron el cuerpo con dos sacos.