Sin vida hallan a un médico en la colonia Lomas del Diamante de Comayagüela

Tegucigalpa, Honduras.- El cuerpo de una persona fue encontrado sin vida y con signos de violencia la madrugada de este jueves en la colonia Lomas del Diamante, en la zona sur de la capital de Honduras.
La víctima es un hombre quien fue identificado como Miguel Ángel Salgado Cabezas, un médico de profesión. Su cuerpo fue dejado sobre un bulto de basura y boca abajo.
El cadáver fue encontrado por vecinos de la zona, quienes dieron aviso a las autoridades. Minutos después se presentó una patrulla con varios agentes de la Policía Nacional, quienes cubrieron el cuerpo con dos sacos.
Elementos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) llegaron a la escena del crimen y realizan las indagaciones del caso. El cuerpo fue trasladado a la morgue de Medicina Forense, donde será identificado.
El departamento de Francisco Morazán encabeza la lista de los más violentos de Honduras, según cifras del Sistema Estadístico Policial en Línea (Sepol).
Desde el 1 de enero al 24 de noviembre, esta región contabiliza 304 muertes violentas de los 2,053 homicidios registrados a nivel nacional. Lo anterior indica que el 15% de los asesinatos se concentran en Francisco Morazán.