Hombre cae por violación a menor que contactó por red de TikTok

La detención se ejecutó ayer mediante allanamientos en el barrio Independencia de La Ceiba, Atlántida.

La Ceiba, Honduras.- Por considerarlo responsable de los delitos de violación agravada , producción y utilización de pornografía infantil en perjuicio de una menor de edad fue capturado un hombre identificado como Axel José Varela Maldonado .

Según las investigaciones, en octubre de 2025 Varela contactó a la ofendida mediante un mensaje por la red social TikTok, en el que el sospechoso le manifestó que si estaba dispuesta a grabar material con contenido sexual y por el que le pagaría entre 30,000 a 40,000 lempiras, pero la menor se negó.

Después de varias propuestas, la ofendida aceptó ir a la vivienda del sospechoso siendo objeto de vejámenes sexuales y con su celular comenzó a grabar cada acción, dándole después 100 lempiras y la despachó para su vivienda.

"Varela Maldonado se contactó con la menor de nuevo y le dijo que si no iba otra vez a encontrase con él publicaría el vídeo, ella no accedió y posteriormente contó lo sucedido a uno de sus familiares y procedió a interponer la denuncia", dice parte del reporte del Ministerio Público.



Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

El acusado deberá responder ante las autoridades por los delitos de violación agravada, producción y utilización de pornografía infantil.