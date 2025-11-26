  1. Inicio
Hombre cae por violación a menor que contactó por red de TikTok

En octubre de 2025, Varela contactó a una menor por TikTok, ofreciéndole dinero por grabar contenido inapropiado; fue arrestado tras allanamientos

  • 26 de noviembre de 2025 a las 21:16
Axel José Varela Maldonado fue capturado en La Ceiba.

 Foto: redes sociales

La Ceiba, Honduras.- Por considerarlo responsable de los delitos de violación agravada, producción y utilización de pornografía infantil en perjuicio de una menor de edad fue capturado un hombre identificado como Axel José Varela Maldonado.

La detención se ejecutó ayer mediante allanamientos en el barrio Independencia de La Ceiba, Atlántida.

Según las investigaciones, en octubre de 2025 Varela contactó a la ofendida mediante un mensaje por la red social TikTok, en el que el sospechoso le manifestó que si estaba dispuesta a grabar material con contenido sexual y por el que le pagaría entre 30,000 a 40,000 lempiras, pero la menor se negó.

Después de varias propuestas, la ofendida aceptó ir a la vivienda del sospechoso siendo objeto de vejámenes sexuales y con su celular comenzó a grabar cada acción, dándole después 100 lempiras y la despachó para su vivienda.

"Varela Maldonado se contactó con la menor de nuevo y le dijo que si no iba otra vez a encontrase con él publicaría el vídeo, ella no accedió y posteriormente contó lo sucedido a uno de sus familiares y procedió a interponer la denuncia", dice parte del reporte del Ministerio Público.

El acusado deberá responder ante las autoridades por los delitos de violación agravada, producción y utilización de pornografía infantil.

