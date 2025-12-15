OEA muestra preocupación por postura de Luis Redondo en declarar nulas las elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- Eladio Loizaga Lezcano, jefe de la Misión de Observación Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Honduras, mostró su preocupación por las declaraciones de Luis Redondo, presidente del Congreso Nacional (CN), en declarar nulas las elecciones generales. Durante una sesión extraordinaria del Consejo Permanente de la OEA, Loizaga aseveró que la postura de Redondo y de cualquier autoridad en Honduras en anular los comicios es sumamente preocupante.

El diplomático comunicó que fueron invitados por Redondo a una reunión en el CN donde el titular de este poder del Estado mostró su postura de anular el proceso electoral, alegando un fraude. "La MOE expresa su rechazo a cualquier llamado a alterar el orden público para obstaculizar el curso normal de las últimas fases del proceso electoral", inició diciendo. En relación a la postura de Luis Redondo, cuestionó: “La Misión ve con extrema preocupación sus declaraciones de que son elecciones nulas, algo que no solo está fuera de su competencia, sino que pone en riesgo el respeto a la voluntad popular". Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Sobre los hallazgos detectados durante su estadía en Honduras, contó: "Se han constatado demoras en la gestión del material electoral durante su repliegue. Falta de pericia en el diseño y desarrollo y ejecución de las soluciones para el procesamiento adecuado de los resultados, pero no ha observado dolo ni manipulación de material electoral". A criterio de Eladio Loizaga Lezcano, no hay indicios de fraude como diversos sectores han denunciado.