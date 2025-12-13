El payaso del Redondo dice que ya “anuló” las elecciones

CONVOCAN. A ver si este fin de semana se animan, y convocan al Congreso legítimo, el que prorrogó las sesiones con más de 70 diputados. Lástima que la oposición se ha fraccionado por culpa de Nasralla y su esposa.

EXPULSE. Rasel acepta la marimbeada y le manda a decir a Mel que renuncie. ¡Ahhh! y que lo expulse, si quiere, si no está de acuerdo con su postura.

FALSO. En el mismo Central Ejecutivo aclaran que es falso de toda falsedad, que SN tenga el cien por ciento de las actas, como asegura.

MESAS. En varios chats del PL aseguran que no tuvieron gente en todas las mesas, y el clavo se lo echan a Iroshka, porque no quiso aflojar el billete para esos menesteres. ¿Dónde está el dinero? preguntan.

VENDER. También acusan a Iroshka de haber suplantado a los representantes liberales en las JRV en al menos cinco departamentos, “porque dijo que iban a vender a Salvador”, y mandó -se supone- gente desde la capital que nunca llegó.

PELEÓ. La cosa está que arde en el gonfalón rojo-blanco-rojo y la bulla es que el señor de la tele ya se peleó hasta con Yani. Y, espérense que los calixtos empiecen a explotar, y destapen la olla de los desprecios y humillaciones por parte de Iroshka.

LENGUA. Pucha, como dice aquel, a estos refundidos del cerebro les montaron maceta hasta por debajo de la lengua y allí siguen, como si lo que recibieron fueron vítores, aplausos y hurras.

NULAS. La leguleyada del día: Moncho Barrios jura por la Scherly que, con uno de los tres consejales que no firme la tal declaratoria, las elecciones serán “nulas”. Y este daba clases de Derecho en la “U” de SPS.

2029. O sea que, según el real saber y entender de Sapo Triste, si al nuevo presidente le cae gordo el que gane las elecciones en 2029, solo le tiene que pedir a su consejal que no firme la declaratoria y asunto resuelto. ¡Habrase visto!

PAYASO. Es como el payaso del Redondo, que ya “anuló” las elecciones, y lo hizo nada menos que ante el G-16. Qué estará pagando Honduras con estos majaderos.

30. Lo bueno es que Ana Paola ya se paró en 30 -como Cossette- y avisa que se le atravesará en el camino a cualquier malnacido que pretenda dar al traste con la declaratoria. ¡Vaya, hombre!

SOBRA. Con Cossette y Ana Paola basta y sobra para hacer la declaratoria. Dos contra uno son mayoría, aquí y en la China, y la mayoría constituye la máxima expresión de la democracia. Brinque quien brinque y se pique quien se pique.