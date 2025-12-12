Empleados denuncian que delincuentes asaltan dentro y fuera del Hospital Escuela

Tegucigalpa, Honduras.- Representantes del Sindicato de Trabajadores del Hospital Escuela denunciaron una serie de asaltos ocurridos dentro y fuera de las instalaciones del principal centro asistencial del país. Según los dirigentes, el personal médico, administrativo y hasta los pacientes han sido víctimas de robos en las entradas del hospital, inclusive dentro del mismo centro, y en las últimas semanas se ha han intensificado, expresaron. Los agremiados indicaron que es urgente fortalecer la seguridad a lo interno del centro asistencial, mientras que pidieron a las Policía Nacional aumentar la vigilancia afuera del establecimiento.

"Vemos que la situación de contratar personal se ha vuelto engorrosa y a veces no hay presupuesto", dijeron los agremiados. Los sindicalistas manifestaron que durante la época, la delincuencia en el territorio aumenta, y este año el flagelo escaló hasta el hospital Escuela. "Hemos tenido denuncias de personas humildes que han sido despojadas de su pertenencia y como sindicato hemos observado muy pocos guardias", aseguraron. De acuerdo con la denuncia, los asaltantes son personas ajenas al hospital que logran ingresar haciéndose pasar por visitantes, por lo que pidieron a las autoridades de Seguridad enviar patrullas en las afueras del centro asistencial para evitar que los delincuentes ingresen al hospital.

Los miembros del sindicato señalaron que los asaltos no solo afectan al personal, sino que también ponen en riesgo la atención a los pacientes, pues muchos trabajadores limitan su desplazamiento interno para evitar convertirse en víctimas.