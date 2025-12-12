Anabel Gallardo respalda a consejeras del CNE tras ataques durante elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, manifestó su respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, ante los ataques que han recibido durante el desarrollo del proceso electoral general.

La dirigente empresarial, a través de su cuenta en la red social X, señaló que ambas funcionarias han enfrentado críticas por las decisiones adoptadas en defensa del proceso electoral.

"Mi apoyo a Ana Paola Hall y Cossette López ante los ataques a sus decisiones en defensa del proceso electoral. Honduras necesita una institucionalidad fuerte que consolide la democracia y sea garante del Estado de derecho. Los hondureños ya fuimos a votar. El pueblo habló en las urnas, punto", manifestó.