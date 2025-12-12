Anabel Gallardo respalda a consejeras del CNE tras ataques durante elecciones

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Anabel Gallardo, manifestó su respaldo a las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall y Cossette López, ante los ataques que han recibido durante el desarrollo del proceso electoral general.
La dirigente empresarial, a través de su cuenta en la red social X, señaló que ambas funcionarias han enfrentado críticas por las decisiones adoptadas en defensa del proceso electoral.
"Mi apoyo a Ana Paola Hall y Cossette López ante los ataques a sus decisiones en defensa del proceso electoral. Honduras necesita una institucionalidad fuerte que consolide la democracia y sea garante del Estado de derecho. Los hondureños ya fuimos a votar. El pueblo habló en las urnas, punto", manifestó.
Las declaraciones de Gallardo se producen en medio de señalamientos hechos por la consejera presidenta del CNE, Ana Paola Hall, quien ha denunciado actos de intimidación provenientes del Partido Libertad y Refundación (Libre) y del expresidente Manuel Zelaya, tras la convocatoria de colectivos frente a instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop).
Hall también cuestionó un comunicado emitido por la Comisión Permanente del Congreso Nacional, encabezada por el diputado Luis Redondo, al atribuir supuestos delitos electorales a ella y a la consejera Cossette López. La funcionaria calificó estas acciones como infundadas y carentes de competencia legal.
En respuesta a estas presiones, Hall aseguró que mantendrá firme su postura y que se interpondrá “en el camino” de quienes pretendan obstaculizar la declaratoria de las elecciones generales. Reiteró además su compromiso de defender la integridad del proceso electoral.
Por su parte, la consejera Cossette López rechazó los ataques en su contra y afirmó que la “mentira” no alterará los resultados de las urnas. Señaló que la desesperación no modifica actas y que la derrota no se revierte mediante difamaciones.