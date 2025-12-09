Cossette López sobre acusaciones de fraude: Las inventan como excusa para salir a las calles

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lamentó este martes 9 de diciembre inventen acusaciones de fraude, que usan como una excusa para "sembrar caos y salir a las calles".
"Amenazar el funcionamiento del organismo electoral, es delito. Destruir material electoral o dañar instalaciones del CNE, es delito", afirmó la consejera en su cuenta de X.
"Rechazo las acusaciones infundadas de fraude que inventan para convertirlo en excusa para sembrar caos y salir a las calles", agregó López.
"El proceso democrático debe dar paso a que nos gobiernen las autoridades electas, ¡no el miedo!", finalizó su mensaje la consejera López.
Las declaraciones de la consejera surgen luego de que el expresidente Manuel Zelaya Rosales hiciera un llamado a los colectivos de los 23 territorios de Tegucigalpa y Comayagüela a movilizarse frente al Infop.
Las acciones en el Infop se llevan a cabo porque el actual alcalde capitalino y candidato del partido Libertad y Refundación (Libre), Jorge Aldana, instaló un campamento exigiendo que los consejeros que cuenten de manera pública cada una de las actas en su poder.