Cossette López sobre acusaciones de fraude: Las inventan como excusa para salir a las calles

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, lamentó este martes 9 de diciembre inventen acusaciones de fraude, que usan como una excusa para "sembrar caos y salir a las calles".

"Amenazar el funcionamiento del organismo electoral, es delito. Destruir material electoral o dañar instalaciones del CNE, es delito", afirmó la consejera en su cuenta de X.

"Rechazo las acusaciones infundadas de fraude que inventan para convertirlo en excusa para sembrar caos y salir a las calles", agregó López.