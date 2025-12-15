UNAH pide una transición de gobierno responsable y sin llamados a la violencia

Aunque la institución también advirtió que el país requiere de decisiones responsables, por lo que realizó un llamado respetuoso a la mandataria para que, en el ejercicio de sus atribuciones, instruya a sus funcionarios a preparar acciones claras y responsables que aseguren una transición ordenada, transparente y que respete los intereses del país.

A través de un comunicado oficial, la UNAH reconoció los esfuerzos del actual gobierno de la presidenta, Xiomara Castro , en medio de un contexto nacional, el internacional complejo. "Entre estos esfuerzos se identifican acciones orientadas a la recuperación institucional, la atención de la deuda social histórica, el fortalecimiento de sectores estratégicos del Estado y la búsqueda de mayor justicia social", dice parte del comunicado.

Tegucigalpa, Honduras.- Este lunes 15 de diciembre, la Universidad Nacional Autónoma de Honduras ( UNAH ) hizo un llamado energético a las autoridades de gobierno y demás actores políticos a realizar una transición de mandato ordenada, transparente y sin incitar a la violencia.

La UNAH enfatizó que no deben tomarse decisiones que puedan comprometer las finanzas públicas ni los recursos del Estado, especialmente considerando que el proceso electoral aún no ha sido formalmente declarado por el Consejo Nacional Electoral (CNE).

Asimismo, la universidad puso a disposición del Estado y del próximo gobierno sus capacidades académicas, técnicas y científicas, destacando que cuenta con expertos de alto nivel para colaborar en la formulación de políticas públicas que beneficien a Honduras.

La institución también hizo un llamado contundente a los partidos políticos y a quienes ejercen funciones públicas para que eviten emitir disposiciones que prioricen intereses partidistas sobre el interés general. Recordó que la función pública pertenece al Estado y al pueblo hondureño, no a estructuras políticas transitorias.

El comunicado instó además a los consejeros del CNE a cumplir con su juramento constitucional, haciendo cumplir la ley y acelerando el proceso técnico y jurídico para declarar al ganador de las elecciones, recordando que la fecha límite es el 30 de diciembre de 2025, remarcando la importancia de disipar cualquier incertidumbre.

La UNAH también dirigió un mensaje a los actores políticos, llamándolos a promover la sensatez y rechazar la violencia.