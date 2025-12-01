¿Cuándo dejará el poder Xiomara Castro y Libre en Honduras?

Tegucigalpa, Honduras.- Las elecciones generales en Honduras han dejado como resultado un virtual cambio de gobierno, tras el debut en el poder que tuvo Libertad y Refundación (Libre) a inicios del 2022. Libre, partido fundado tras el golpe de Estado de 2009, compitió por primera vez en las elecciones de 2013 y se proclamó ganador de los comicios de 2021 con 1,716,793 votos.

De la mano de Xiomara Castro en alianza con Salvador Nasralla, Libertad y Refundación derrotó en ese momento a Nasry Asfura, del Partido Nacional, político que está ganando momentáneamente las elecciones de 2025 ante Salvador Nasralla por apenas 515 votos. Castro Sarmiento se convirtió en la primera mujer presidenta de Honduras y el proyecto de Libre buscó que otra mujer siguiera la línea: Rixi Moncada. No obstante, Moncada virtualmente quedará como tercera en los resultados de 2025 y dentro del oficialismo han aceptado la derrota, como lo ha hecho Octavio Pineda, Daniel Esponda o Mario Moncada. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

"Es prudente dar la cara. Como todos sabemos, el día de ayer se dieron las elecciones generales 2025 y con ello se cierra un capítulo importante para la historia del país", acotó Pineda.

¿Cuándo termina este gobierno?

La administración de Xiomara Castro finalizará en el mes de enero de 2026, específicamente en la segunda quincena dar paso a la toma de posesión en el Estadio Nacional de Tegucigalpa del nuevo presidente de Honduras: Nasry Asfura o Salvador Nasralla.

En 2022, por ejemplo, la investidura de Xiomara Castro se realizó el 27 de enero y es en esas fecha que también deberá instalarse la primera legislatura del nuevo Congreso Nacional (CN). Desde este mes de diciembre el gobierno de Castro Sarmiento deberá ir trabajando de la mano con el virtual ganador para ir preparando la transición de mandato, esto incluye entrega de documentación en cada institución o secretaría. A su vez, será potestad del nuevo jefe de Estado nombrar a su gabinete de gobierno y los nuevos titulares de las instituciones podrán sustituir empleados.