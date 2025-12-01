"Es prudente dar la cara": Octavio Pineda acepta derrota y anuncia inicio de transición en la SIT

Tegucigalpa, Honduras.- El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Octavio Pineda, reconoció la derrota de su partido en las elecciones generales de 2025 y confirmó que ya inició el proceso para el cambio de administración.

En un video publicado a través de su cuenta de X, antes Twitter, Pineda afirmó que, aunque es difícil aceptar el resultado, es “prudente dar la cara” ante el país. “Para mí es difícil hacer este video, pero es prudente dar la cara. Como todos sabemos, el día de ayer se dieron las elecciones generales 2025 y con ello se cierra un capítulo importante para la historia del país”, expresó el militante del partido Libertad y Refundación (Libre)

Pineda destacó la alta participación en las urnas, señalando que "jóvenes, ancianos, madres, trabajadores y empresarios” acudieron a votar para definir el rumbo del país en los próximos cuatro años. El funcionario también hizo referencia a la gestión del gobierno de la presidenta Xiomara Castro, asegurando que será recordado por la inversión pública en infraestructura, educación, hospitales y carreteras. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Un mensaje importante:



Ánimos, el trabajo debe continuar. Dios bendiga la pródiga tierra en que nací 🇭🇳 pic.twitter.com/QpHTEvTIhu — Octavio Pineda Paredes (@OctaJPP) December 1, 2025

Aseguró que “el trabajo debe continuar” y que por ello "hemos iniciado con el proceso de transición, he instruido a mis equipos para que, toda la documentación correspondiente, sea de acceso total para la nueva administración, sea quien sea". Concluyó diciendo que “los proyectos y los caminos productivos deben continuar, porque Honduras lo necesita. Ánimos, Dios, bendiga la pródiga tierra en que nací”.