Liberales barren en diputaciones en Cortés; Redondo y Barrios reciben paliza y no volverán

Tegucigalpa, Honduras.- El flamante presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, y el polémico abogado Ramón Barrios están quedando fuera del Congreso Nacional en representación de Cortés. Sí está entrando la poderosa Scherly Melissa Arriaga. El Partido Liberal arrasa con diputados en Cortés en un claro mensaje del electorado que ha castigado a aquellos líderes oficialistas que se separaron de la ciudadanía durante su gestión. Los liberales metieron capote en Cortés al obtener 10 de los 20 diputados que tiene el departamento. Por ahora, los liberales sacan seis diputados al hilo que encabeza el doctor Carlos Humberto Umaña (64,929 marcas), le sigue Marlon Lara (64,106), Gloria Yazmin Meza (63,906), Alejandra Vallecillo Pavón (63,865), Sandra Carolina Coleman (63,571) y Fernando Enrique Castro Valle (63,379).

En la séptima posición entra el nacionalista José Jaar (33,681), en la octava posición vuelve el Partido Liberal con Thirsa Gabriela López (63,312), en la novela ubicación está el ex viceministro de Salud, el nacionalista Roberto Cosenza (32,980). Es hasta la posición 10, que ya aparece el primer electo del partido Libre, en la persona de Linda Francés Donaire (22,332). Le siguen el liberal Roberto Pineda Chacón (63,226), y después la nacionalista Daysi María Andonie (32,045). La poderosa Scherly Melissa Arriaga, del partido Libre, que tuvo acceso a todos los recursos del Estado y ha sido una de las privilegiadas en recibir bonos del Congreso Nacional, aparece en la posición 13 con 22,268 marcas. En la posición 14 de 20 diputados vuelve uno del Partido Liberal, Wenceslao Lara (62,802), hermano de Marlon Lara, quien también salió electo.

En el puesto 15 aparece el dirigente deportivo Alberto Chedrani del Partido Nacional, con 32,011 marcas. En la posición 16 es electa la dirigente del partido Libre Dunia Yadira Jiménez (21,594); en la ubicación 17 el liberal Norman Alberto Jiménez (62,503). En la posición 18 la nacionalista Chintya Dayanara Hawit (31,091), en la 19 aparece el Pinu con un diputado en la persona de Rolando Contreras y de último futbolista Osman Chávez de la Democracia Cristiana repite (5,151), por ahora.

Rezagados que no volverán

El actual diputado de Libre, una de las figuras más controvertidas del Congreso Nacional y pieza clave del gobierno en la cámara legislativa, el abogado Ramón Barrios, no está saliendo como parlamentario y aparece muy alejado en la posición 46. Si para Barrios es casi imposible que vuelva al Congreso Nacional, peor está para Luis Redondo, actual presidente del Congreso Nacional, quien aparece en la posición 51.

Redondo ha recibido el repudio de la ciudadanía por la gestión al frente del Congreso Nacional, que no solo lo ha mantenido paralizado por más tres meses, sino que ha sido punta de lanza del gobierno contra la oposición. Redondo fue abucheado ayer cuando ejercía el voto, seguramente el peor presagio que pudo recibir de una catastrófica caída.