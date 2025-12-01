Inicia ingreso de material electoral a las bodegas del Infop

Tegucigalpa, Honduras.- El retorno de las maletas electorales han iniciado la mañana de este lunes, 1 de diciembre, con procedencia de sectores del Distrito Central.
Los camiones que contienen las urnas y las papeletas electorales han llegado con resguardo militar y con acompañamiento del personal del Consejo Nacional Electoral.
En las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional hay un dispositivo de seguridad militar y policial donde cada vehículo y personas que ingresan se someten a una minuciosa revisión.
Con el transcurso de las horas se espera que el ingreso de los camiones con maletas electorales sean más constantes debido a que ha finalizado el escrutinio y empaque de los materiales electorales y tecnológicos que se utilizaron en el proceso electoral.