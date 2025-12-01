Inicia ingreso de material electoral a las bodegas del Infop

Hasta las primeras horas de este lunes -1- de diciembre- ha ingresado al CLE, el material electoral de ocho municipios de Francisco Morazán

    Tras concluir escrutinio y empaque de materiales electorales y tecnológicos, se espera un ingreso constante de urnas, papeletas y equipo utilizado en la jornada electoral.

     Foto: EL HERALDO.
  • 01 de diciembre de 2025 a las 08:51

Tegucigalpa, Honduras.- El retorno de las maletas electorales han iniciado la mañana de este lunes, 1 de diciembre, con procedencia de sectores del Distrito Central.

Los camiones que contienen las urnas y las papeletas electorales han llegado con resguardo militar y con acompañamiento del personal del Consejo Nacional Electoral.

En las afueras del Instituto Nacional de Formación Profesional hay un dispositivo de seguridad militar y policial donde cada vehículo y personas que ingresan se someten a una minuciosa revisión.

Con el transcurso de las horas se espera que el ingreso de los camiones con maletas electorales sean más constantes debido a que ha finalizado el escrutinio y empaque de los materiales electorales y tecnológicos que se utilizaron en el proceso electoral.

