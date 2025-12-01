¿Cuáles son los resultados de cada candidato a diputado según mi departamento?

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños continúan pendientes del desarrollo del escrutinio preliminar de las elecciones generales 2025, que avanza minuto a minuto en los 18 departamentos del país. ¿Cuántos votos ha obtenido cada aspirante?
A medida que las actas son procesadas, el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) va reflejando los votos obtenidos por cada candidato a diputado propietario y suplente, permitiendo a la ciudadanía conocer el panorama político que tomaría forma en el Congreso Nacional (CN) para el periodo 2026-2030.
Hasta ahora, el porcentaje de transmisión de actas avanza de manera constante, lo que facilita la divulgación de datos actualizados por departamento.
Si desea ver qué cantidad de votos ha recibido el candidato a diputado de su elección, EL HERALDO le explica paso a paso cómo puede hacerlo desde su celular.
Paso 1
Visita el sitio web oficial del CNE en www.cne.hn, luego dirígete a la zona donde dice resultados electorales generales 2025 y das clic en “consulta aquí”.
Paso 2
Te aparecerá esta ventana donde dice "nivel electivo", ahí deberás seleccionar la opción de "diputados".
Paso 3
Para ver cómo van los votos en tu departamento, solo dirígete a la casilla donde dice “Departamento” y luego “Municipio”.
Paso 4
Tras seleccionar las opciones preferidas, das clic en “consultar” y obtendrás los resultados que se han obtenido hasta el momento.