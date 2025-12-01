¿Cuáles son los resultados de cada candidato a diputado según mi departamento?

En cada departamento, los ciudadanos pueden consultar cuántas actas han sido procesadas, cuántos votos válidos se han registrado y quienes van quedando

  • ¿Cuáles son los resultados de cada candidato a diputado según mi departamento?

    El CNE habilitó la plataforma digital donde es posible ingresar el nombre del departamento y acceder automáticamente al conteo de votos por candidato hasta el momento.

     Foto: EL HERALDO
  • 01 de diciembre de 2025 a las 06:50

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños continúan pendientes del desarrollo del escrutinio preliminar de las elecciones generales 2025, que avanza minuto a minuto en los 18 departamentos del país. ¿Cuántos votos ha obtenido cada aspirante?

A medida que las actas son procesadas, el sistema del Consejo Nacional Electoral (CNE) va reflejando los votos obtenidos por cada candidato a diputado propietario y suplente, permitiendo a la ciudadanía conocer el panorama político que tomaría forma en el Congreso Nacional (CN) para el periodo 2026-2030.

Hasta ahora, el porcentaje de transmisión de actas avanza de manera constante, lo que facilita la divulgación de datos actualizados por departamento.

¿Cómo puedo ver los resultados de cada candidato presidencial en las elecciones generales?

Si desea ver qué cantidad de votos ha recibido el candidato a diputado de su elección, EL HERALDO le explica paso a paso cómo puede hacerlo desde su celular.

Paso 1

Visita el sitio web oficial del CNE en www.cne.hn, luego dirígete a la zona donde dice resultados electorales generales 2025 y das clic en “consulta aquí”.

¿Cuáles son los resultados de cada candidato a diputado según mi departamento?

Paso 2

Te aparecerá esta ventana donde dice "nivel electivo", ahí deberás seleccionar la opción de "diputados".

¿Cuáles son los resultados de cada candidato a diputado según mi departamento?

Paso 3

Para ver cómo van los votos en tu departamento, solo dirígete a la casilla donde dice “Departamento” y luego “Municipio”.

¿Cuáles son los resultados de cada candidato a diputado según mi departamento?

Paso 4

Tras seleccionar las opciones preferidas, das clic en “consultar” y obtendrás los resultados que se han obtenido hasta el momento.

¿Cuáles son los resultados de cada candidato a diputado según mi departamento?
Godofredo Fajardo está quedando como diputado por Francisco Morazán
Te gustó este artículo, compártelo
Alejandra Rivera
Alejandra Rivera
Periodista

Licenciada en Periodismo por la UNAH. Redactora de temas nacionales e internacionales, principalmente con narrativas políticas y humanas, en la mesa digital de El Heraldo.

Ver más