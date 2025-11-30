Momento en que Nasralla celebró "su gane", pero minutos después el CNE dio primera ventaja a Asfura

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, se encontraba en pleno festejo de su supuesto ventaja en las elecciones antes del primer corte oficial de resultados, según las cifras que él tenía en su poder; sin embargo, minutos después, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio a conocer los resultados preliminares, los cuales lo situaban por debajo de Nasry Asfura y por encima de Rixi Moncada.
En el video se observa a Nasralla junto a su esposa, Iroshka Elvir, ingresando al búnker del Partido Liberal. Nasralla entró alegre, bailando y asegurando que tenía 35 puntos por encima de los nacionalistas.
El festejo, según indicó, inició a las 10:30 de la noche, pero minutos después el CNE salió con los resultados, que posicionaron a Nasry Asfura con una ventaja de más de 20,000 votos.
Nasralla proyectó un mapa en el que señalaba una ventaja en la mayoría de los departamentos, exceptuando algunos: “Estamos ganando el departamento de Copán, de Cortés, Yoro, Colón, Gracias a Dios y Valle”.
Seguidamente mencionó: “Parece que en Olancho no quieren progreso, porque va ganando el partido Libre y Santa Bárbara”.
“Voy a ser presidente, pero necesitamos que cuiden las mesas”, dijo.
“Hasta este momento, 42.7% Liberal, 37.8% Partido Nacional y Libre 18.6%”, dijo Nasralla.
Momento en el Nasralla vio la cadena nacional
Mientras Nasralla compartía los porcentajes, su militancia le gritó: “¡Hay cadena!”.
Ante esto, Nasralla respondió: “Hay cadena, la cadena, si quieren pasarla, ahí está hablando la presidenta (del CNE, Ana Paola Hall)”, por lo que todos empezaron a prestar atención a la transmisión en cadena nacional.
La transmisión se cortó minutos antes de que el CNE le diera la ventaja a Asfura. El órgano electoral estaba dando el número de actas procesadas por departamento cuando Nasralla se dirigió hacia donde estaba su esposa, Iroshka Elvir, y la transmisión se detuvo.
Los resultados preliminares compartidos por el CNE posicionaron a Nasry Asfura, del Partido Nacional, con 536,707 votos, equivalente al 40.62% de los sufragios, mientras que Nasralla obtuvo 512,471 votos, correspondientes al 38.78%.
Rixi Moncada, de Libertad y Refundación (Libre), alcanzó 259,086 votos, que representan el 19.60% de los sufragios.