"¡Sí se pudo, sí se pudo!": Partido Nacional celebra resultados preliminares del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el Partido Nacional, candidatos a diputados y a la alcaldía celebran el conteo preliminar que le da una leve ventaja a su presidenciable, Nasry Asfura.
El primero en dar declaraciones fue el candidato a alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien se encuentra en el búnker de esta institución política.
"La gente quería un cambio y prefiere vivir en libertad; ha preferido la democracia, acercándonos a nuestro socio comercial, que es Estados Unidos", dijo Zelaya.
Aseguró que van a seguir esperando los resultados, reconociendo que los que acaban de conocer son preliminares.
También llamó a su militancia a que se quede en los centros de votación: "Hay que terminar la tarea y cuando se den los resultados del CNE vendrán nuevas cosas".
"Sí se pudo, sí se pudo", gritaban militante desde el búnker del Partido Nacional, celebrando resultados preliminares del CNE.
Los datos preliminares posicionan a Nasry Asfura con 536,707 votos, equivalente al 40.62% de los sufragios.
Salvador Alejandro César Nasralla Salum obtiene 512,471 votos, con el 38.78% de los sufragios.
Rixi Ramona Moncada Godoy registra 259,086 votos, que representan el 19.60% de los sufragios.
Cabe destacar que, con un total de 6,643 actas divulgadas de 7,534 transmitidas, se dieron a conocer los primeros resultados electorales en el nivel presidencial.