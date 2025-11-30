"¡Sí se pudo, sí se pudo!": Partido Nacional celebra resultados preliminares del CNE

Tegucigalpa, Honduras.- Desde el Partido Nacional, candidatos a diputados y a la alcaldía celebran el conteo preliminar que le da una leve ventaja a su presidenciable, Nasry Asfura.

El primero en dar declaraciones fue el candidato a alcalde del Distrito Central, Juan Diego Zelaya, quien se encuentra en el búnker de esta institución política.

"La gente quería un cambio y prefiere vivir en libertad; ha preferido la democracia, acercándonos a nuestro socio comercial, que es Estados Unidos", dijo Zelaya.