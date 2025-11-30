Partido Nacional pide a su militancia "cuidar y defender" los votos en las urnas

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, pidió este domingo a la militancia de su partido mantenerse en los centros de votación y defender las urnas durante el cierre del proceso electoral.
El llamado se realizó durante una conferencia de prensa a los medios de comunicación durante horas de la tarde. Mejía destacó la masiva afluencia registrada en las diferentes mesas receptoras y aseguró que la participación ciudadana refleja el compromiso de los hondureños con la democracia.
Señaló que, pese a diversas incidencias ocurridas en la mañana, estas no detuvieron el desarrollo de la jornada.
La dirigente subrayó que el partido mantiene presencia en los 298 municipios y en las más de 19 mil mesas instaladas en el país. Por ello, instó a sus representantes acreditados a permanecer en los centros hasta que concluya el escrutinio. "El proceso finaliza con el conteo de los votos", recalcó.
Mejía también exhortó a los candidatos presidenciales de otras organizaciones políticas a no adelantarse a los resultados y a respetar la normativa electoral. Indicó que cualquier pronunciamiento prematuro constituye una irresponsabilidad y recordó que solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) puede comunicar cifras oficiales.
La candidata afirmó que el Partido Nacional abrirá su centro logístico para que se supervise en tiempo real la recepción de actas y el avance del escrutinio especial. Añadió que la militancia debe "cuidar los votos y defender las urnas".
El proceso electoral de este domingo 30 de noviembre involucra a 6,522,577 ciudadanos habilitados para votar, de los cuales 6,026,477 residen en el territorio nacional y 496,307 en el extranjero.
Los hondureños eligen presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 diputados al Parlamento Centroamericano.