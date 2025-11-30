Partido Nacional pide a su militancia "cuidar y defender" los votos en las urnas

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata a designada presidencial del Partido Nacional, María Antonieta Mejía, pidió este domingo a la militancia de su partido mantenerse en los centros de votación y defender las urnas durante el cierre del proceso electoral.

El llamado se realizó durante una conferencia de prensa a los medios de comunicación durante horas de la tarde. Mejía destacó la masiva afluencia registrada en las diferentes mesas receptoras y aseguró que la participación ciudadana refleja el compromiso de los hondureños con la democracia.

Señaló que, pese a diversas incidencias ocurridas en la mañana, estas no detuvieron el desarrollo de la jornada.

La dirigente subrayó que el partido mantiene presencia en los 298 municipios y en las más de 19 mil mesas instaladas en el país. Por ello, instó a sus representantes acreditados a permanecer en los centros hasta que concluya el escrutinio. "El proceso finaliza con el conteo de los votos", recalcó.