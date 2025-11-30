Con la mira en las urnas: observadores documentan incidencias de jornada electoral

Las diferentes misiones de observadores electorales se encuentran este domingo diseminados en distintos centros de votación desde la apertura de urnas para ser testigos de la jornada y registrar las incidencias que puedan registrarse.
Los miembros de las misiones observadoras, plenamente identificados con sus insignias, solo hacen un papel de veeduría, sin intervenir en el proceso.
Son más de 800 observadores electorales de distintas nacionalidades que hoy verifican el proceso que se desarrolla en Honduras.
Otros organismos que se han sumado a la observación electoral son la Unión Interamericana de Organismos Electorales (Uniore), la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe (Copppal).
La concurrida jornada electoral es observada de cerca por los miembros de las distintas misiones.
La observación electoral también la integra la Misión de Observación Electoral (MOE) de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Los observadores electorales forman parte de la jornada que hasta el momento no registra mayores indicencias.
A diferencia a otras elecciones generales, este 30 de noviembre se registra un gran número de electores y un gran número de observadores electorales.
Cada una de las misiones observadoras presentarán sus respectivos informes al finalizar el proceso electoral.
La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Unión Europea (UE) está conformada por un grupo de diputados del Parlamento Europeo.
Un total de 138 veedores de corto y largo plazo componen la delegación europea que encabeza Francisco Assis.
Algunas misiones se sumaron en las últimas horas y otras han permanecido en el país desde meses atrás.