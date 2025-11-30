Roberto Contreras golpea portón de centro de votación que tardó en abrir urnas

Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula y candidato a la reelección por el Partido Liberal, golpeó este domingo el portón del Centro Educativo Básico República de Colombia para exigir la apertura del centro de votación, que mantenía a decenas de ciudadanos esperando desde temprano.
En medio de la molestia por el retraso en habilitar las urnas, el edil sampedrano Roberto Contreras reclamó con fiereza esta mañana.
El edil alentado por los presentes golpeó el portón del CEB República de Colombia, cerca de la 105 Brigada, mientras una fila masiva aguardaba en las afueras.
A través de chats municipales, el equipo del alcalde anunció el desplazamiento hacia el centro de votación que no abría.
Minutos después, Contreras fue captado en video golpeando el portón y asegurando que la demora no debía afectar a los votantes.
Visiblemente molesto, el alcalde Roberto Contreras exigió la apertura del CEB República de Colombia, donde cientos de ciudadanos esperaban.
“Si no vino Libre, no es problema de nosotros”, dijo mientras golpeaba el portón, en un momento que quedó grabado y se viralizó en redes.
Contreras denunció en video que “no querían abrir el centro”. Su reclamo, acompañado del sonido de sus golpes al portón, se convirtió en uno de los episodios más compartidos de la jornada.
“Lucharemos por la democracia hasta el final”, escribió Roberto Contreras al publicar en sus redes el video donde golpea el portón del centro educativo.
El reclamo del edil sampedrano contrastó con la ovación que llegó después: tras el golpe al portón y la exigencia pública, los accesos del centro finalmente se abrieron entre aplausos y gritos de celebración de los votantes que aguardaban desde temprano en la escuela.
Los ciudadanos reclamaban poder ingresar para ejercer su derecho al sufragio sin más retrasos.
El hecho, provocado por el reclamo público de Contreras, ilustró tanto el malestar por la demora como el fervor con el que los votantes esperan participar en el proceso electoral.