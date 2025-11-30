¿A qué horas cerrarán las urnas tras la ampliación del CNE a nivel nacional?

Tegucigalpa, Honduras.- Ante las largas filas de electores que aún faltan por votar, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó este domingo que la jornada de votación será ampliada por una hora, pasando de cerrar a las 5:00 p.m. a finalizar a las 6:00 p.m.
La medida está respaldada por la Ley Electoral y se aplica tras la decisión unánime de las Juntas Receptoras de Votos (JRV), mediante el Comunicado No. 049-2025.
El órgano electoral reiteró que, independientemente de la hora oficial de cierre, ninguna JRV podrá finalizar el proceso hasta garantizar que todas las personas que se encuentren en fila al momento del cierre hayan ejercido su derecho al sufragio.
Más de 6.5 millones de hondureños están habilitados para votar en estas elecciones generales, y, hasta las 3 de la tarde, tan solo había 2,074,208 electores verificados, informó la consejera Cossette López.
Honduras celebra este domingo sus duodécimas elecciones generales desde 1980, en una jornada considerada crucial para su frágil democracia.
Petición del Partido Liberal
Minutos antes, integrantes del Partido Liberal pidieron al Consejo Nacional Electoral extender el horario de votación al menos una hora para que las personas sigan votando.
Mediante una conferencia de prensa, la gerencia de campaña del candidato Salvador Nasralla instó al órgano electoral a no cerrar las urnas a las 5:00 PM.
"No queremos que ni un solo hondureño se quede sin votar y hubieron urnas que se abrieron muy tarde, entonces tiene que haber una gran compensación. Lo que estamos pidiendo que se deje votar a todo el que esté en la fila, hasta el último", detalló el dirigente liberal, Arístides Mejía.
Ante esto, la presidenta del CNE, Ana Paola Hall, explicó que "de acuerdo a la Ley Electoral, la jornada de votación finaliza a las cinco pm. Sin embargo, los miembros de las JRV pueden decidir prorrogar una hora la votación".