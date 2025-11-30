Talanga, la tierra de Rixi Moncada, disfrutó de una verdadera fiesta

Talanga, Francisco Morazán.- Ayudada por su esposo y en silla de ruedas, Keyvi Lagos quizá fue la persona que mejor sintetizó la pasión con la que Talanga vivió las elecciones generales de 2025.

“No hay ningún obstáculo para no votar. Tengo atrofia muscular desde hace más de 20 años, pero para todo hay que tener la buena actitud”, reveló mientras hacía fila en una de las urnas del Instituto Manuel Zelaya Rosales.

Este se trata uno de los centros de votación más populares de este municipio de Francisco Morazán.