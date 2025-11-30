Talanga, la tierra de Rixi Moncada, disfrutó de una verdadera fiesta

Talanga, Francisco Morazán.- Ayudada por su esposo y en silla de ruedas, Keyvi Lagos quizá fue la persona que mejor sintetizó la pasión con la que Talanga vivió las elecciones generales de 2025.
“No hay ningún obstáculo para no votar. Tengo atrofia muscular desde hace más de 20 años, pero para todo hay que tener la buena actitud”, reveló mientras hacía fila en una de las urnas del Instituto Manuel Zelaya Rosales.
Este se trata uno de los centros de votación más populares de este municipio de Francisco Morazán.
Más temprano ejerció el sufragio Mario Moncada, quien es comisionado de Condepor y hermano de la candidata presidencial, Rixi Moncada. Llegó junto a su familia, incluido su nieto y futbolista del Olimpia, Dereck Moncada.
Así como en este instituto también se puso de manifiesto la democracia en los centros básicos República del Ecuador, José Arturo Duarte y Roberto Suazo Córdova.
Estas son las localidades que alberga la mayor carga electoral de los alrededor de 27 mil talangueños habilitados para votar en estas elecciones.
“Es mi primera vez como votante. Sentía nerviosismo y me costó un poco elegir al candidato presidencial, pero gracias a Dios ya pude votar”, manifestó una joven de pronunciados rizos en su cabellera.
Así se vivió la fiesta del sufragio en uno de los municipios con mayor población del departamento de Francisco Morazán.