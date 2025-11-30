  1. Inicio
Rixi Moncada: "Tenemos el reporte de todo el país, es excelente"

Rixi Moncada afirmó que recibió reportes de cómo van las votaciones en toda Honduras

  • 30 de noviembre de 2025 a las 15:26
Rixi Moncada ejerció el sufragio en Tegucigalpa en horas de la mañana.

Foto: Emilio Flores - El Heraldo

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, aseguró que ha recibido reportes de todo el país y estos son "excelentes".

Pese a que solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el autorizado para brindar resultados, la candidata oficialista afirmó que aventaja en los comicios.

Mediante si cuenta de X, Moncada adujo que "la refundación de Honduras va adelante. Tenemos el reporte de todo el país, es excelente".

A su vez y pese a la advertencia del CNE, perjuró que "estamos ganando las elecciones, debemos continuar en paz, con entrega y amor a nuestra causa y a nuestro pueblo".

Rixi Moncada ejerció el sufragio en la residencial Centroamérica Este de Tegucigalpa, Francisco Morazán.

A la 1:50 PM de este día, el Consejo Nacional Electoral (CNE) registraba 1,495,865 electores verificados.

