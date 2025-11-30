Rixi Moncada: "Tenemos el reporte de todo el país, es excelente"

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, aseguró que ha recibido reportes de todo el país y estos son "excelentes".

Pese a que solo el Consejo Nacional Electoral (CNE) es el autorizado para brindar resultados, la candidata oficialista afirmó que aventaja en los comicios.