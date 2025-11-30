CNE: Uso del sistema biométrico en JRV es obligatorio; su omisión constituye delito electoral

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este domingo 30 de noviembre una clara advertencia a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que han decidido no utilizar el dispositivo biométrico, una acción que el ente electoral recalca no compete a esas juntas.
A través de un comunicado en su perfil oficial, el ente electoral confirmó que han registrado denuncias de irregularidades en la apertura de urnas debido a que algunas JRV están prescindiendo del sistema biométrico.
El organismo recordó que el uso de la biometría es obligatorio de conformidad con el artículo 263 de la Ley Electoral, específicamente el 263-A, que regula la implementación de mecanismos tecnológicos para la verificación del votante. Según el CNE, la no ejecución del proceso biométrico podría ser constitutiva de delito electoral, lo que encendió las alarmas de cumplimiento normativo en varios centros a nivel nacional.
El CNE instruyó que, en caso de presentarse fallos en el dispositivo, los miembros de las JRV y los Custodios Informáticos Electorales deben comunicarse de inmediato con el Call Center habilitado, a través de las líneas 107 y 108, para recibir instrucciones oficiales y asegurar la continuidad del proceso sin vulnerar la ley.
Asimismo, señaló que si las fallas técnicas persisten, se debe solicitar la activación del dispositivo biométrico de contingencia, el cual deberá ser operado por el custodio del Consejo Municipal Electoral correspondiente, a fin de garantizar que ningún votante quede fuera del sistema de verificación establecido.
En el comunicado, el organismo electoral también dirigió un llamado a la ciudadanía para exigir el uso del sistema biométrico al momento de ejercer el voto.
Comunicado del CNE
