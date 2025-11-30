CNE: Uso del sistema biométrico en JRV es obligatorio; su omisión constituye delito electoral

El CNE instruyó que los miembros de las JRV y los Custodios Informáticos Electorales deben seguir, de ser necesario, el protocolo establecido para estos casos

  • CNE: Uso del sistema biométrico en JRV es obligatorio; su omisión constituye delito electoral

    El CNE recordó que no hay excusa para no usar el sistema biométrico, pues si las fallas técnicas persisten, se debe solicitar la activación del dispositivo biométrico de contingencia.

    Foto: David Romero/ EL HERALDO.
  • 30 de noviembre de 2025 a las 13:15

Tegucigalpa, Honduras.-El Consejo Nacional Electoral (CNE) emitió este domingo 30 de noviembre una clara advertencia a las Juntas Receptoras de Votos (JRV) que han decidido no utilizar el dispositivo biométrico, una acción que el ente electoral recalca no compete a esas juntas.

A través de un comunicado en su perfil oficial, el ente electoral confirmó que han registrado denuncias de irregularidades en la apertura de urnas debido a que algunas JRV están prescindiendo del sistema biométrico.

El organismo recordó que el uso de la biometría es obligatorio de conformidad con el artículo 263 de la Ley Electoral, específicamente el 263-A, que regula la implementación de mecanismos tecnológicos para la verificación del votante. Según el CNE, la no ejecución del proceso biométrico podría ser constitutiva de delito electoral, lo que encendió las alarmas de cumplimiento normativo en varios centros a nivel nacional.

Fuerzas Armadas niegan que estén escaneando credenciales de informáticos en la JRV

El CNE instruyó que, en caso de presentarse fallos en el dispositivo, los miembros de las JRV y los Custodios Informáticos Electorales deben comunicarse de inmediato con el Call Center habilitado, a través de las líneas 107 y 108, para recibir instrucciones oficiales y asegurar la continuidad del proceso sin vulnerar la ley.

Asimismo, señaló que si las fallas técnicas persisten, se debe solicitar la activación del dispositivo biométrico de contingencia, el cual deberá ser operado por el custodio del Consejo Municipal Electoral correspondiente, a fin de garantizar que ningún votante quede fuera del sistema de verificación establecido.

En el comunicado, el organismo electoral también dirigió un llamado a la ciudadanía para exigir el uso del sistema biométrico al momento de ejercer el voto.

Ana Paola Hall ejerce su voto y llama a una jornada electoral responsable

Comunicado del CNE

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción web
Redacción

Staff de EL HERALDO, medio de comunicación hondureño fundado en 1979.

Ver más