El uso del dispositivo biométrico es obligatorio, reitera Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reiteró este sábado 29 de noviembre que el uso del dispositivo biométrico es obligatorio este domingo 30 de noviembre en las elecciones generales.

"El uso del dispositivo biométrico es obligatorio de conformidad con la Ley Electoral, la JRV debe usarlo con cada votante", afirmó la consejera López.

Explicó que "cada votante está en la obligación de identificarse con su huella, complementando el uso del cuaderno electoral donde estamparán su firma al finalizar el proceso individual de voto".