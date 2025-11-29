El uso del dispositivo biométrico es obligatorio, reitera Cossette López

Tegucigalpa, Honduras.-La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, reiteró este sábado 29 de noviembre que el uso del dispositivo biométrico es obligatorio este domingo 30 de noviembre en las elecciones generales.
"El uso del dispositivo biométrico es obligatorio de conformidad con la Ley Electoral, la JRV debe usarlo con cada votante", afirmó la consejera López.
Explicó que "cada votante está en la obligación de identificarse con su huella, complementando el uso del cuaderno electoral donde estamparán su firma al finalizar el proceso individual de voto".
Junto a este mensaje, López compartió un video en el que pide a los votantes no cometan delito electoral.
"El tráfico de credenciales, la compra y venta de votos e inflar resultados en el acta son delitos y pueden ser penados con hasta 8 años de cárcel", se lee en el clip.
En este video también explican que no usar el biométrico también podría constituir un delito electoral.
De igual manera, hace un llamado a la ciudadanía que al llegar a la Junta Receptora de Votos que exija que se registre su huella en el lector.