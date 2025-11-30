Nasry Asfura llama a los hondureños a seguir votando

Tegucigalpa, Honduras.-El candidato presidencial del Partido Nacional de Honduras, Nasry Asfura, llamó a los hondureños a salir a votar ahora que el Consejo Nacional Electoral (CNE) extendió el horario de votación una hora más.

"Queremos decirle al pueblo hondureño, que a decisión de la consejera presidenta, Ana Paola Hall, de darle la autoridad a las Juntas Receptoras de Votos (JRV), que ellos son los que tienen el criterio en qué momento cierran, respetando la fila que haya, que tenga el tiempo necesario para poder ejercer el sufragio", dijo el presidenciable en una conferencia de prensa desde el búnker del Partido Nacional.

"Pueblo hondureño, salga a votar, tenemos tiempo, hagámoslo por la democracia, por la libertad, tenemos que hacerlo por la paz de Honduras", pidió el candidato.