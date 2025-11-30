Primer corte de resultados parciales en elecciones Honduras 2025: así va el conteo de votos

Tegucigalpa, Honduras.- Los hondureños acudieron masivamente este domingo 30 de noviembre a las urnas para elegir al nuevo presidente, alcaldías y diputados, y a esta hora -10:17 p.m.- el Consejo Nacional Electoral (CNE) publicó el primer corte de resultados. Con un total de 6,643 actas divulgadas de 7,534 transmitidas (891 con inconsistencias), se conocen los primeros resultados electorales en el nivel presidencial:

Nasry Juan Asfura Zablah: 536,707 votos, con el 40.62% de los sufragios. Salvador Alejandro César Nasralla Salum: 512,471 votos, con el 38.78% de los sufragios. Rixi Ramona Moncada Godoy: 259,086 votos, con el 19.60% de los sufragios. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Jorge Nelson Ávila Gutiérrez: 10,776 votos, con el 0.81% de los sufragios. Mario Enrique Rivera Callejas: 2,184 votos, con el 0.16% de los sufragios. Durante su comparecencia, Ana Paola Hall brindó otros datos, sin embargo, en la página del CNE se actualizaron al momento. Los datos brindados por Hall fueron: Asfura encabeza con un 40.61% (530,073 votos); Nasralla en segundo lugar con 38.79% (506,316 votos); en tercer lugar está Rixi Moncada, con 19.61% de los votos (255,972). Puede ver los resultados del conteo de votos En Vivo en el siguiente enlace del CNE y en EL HERALDO dando clic aquí.

Tendencia

Los porcentajes alcanzados por cada candidato, hasta este primer corte, preliminarmente dan la ventaja en el nivel presidencial al candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. Separándose de su más cercano contendiente, Salvador Nasralla del Partido Liberal, por 24,236 votos. Estos resultados iniciales corresponden a un 39.34% de actas, dado que la recolección de datos por el sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) es más rápida en las zonas urbanas, en comparación a otros donde hasta el momento no se contabilizan y se irán conociendo conforme avance la noche.

En su pronunciamiento, el CNE recordó a los hondureños que este recuento es preliminar y que el proceso se está realizando de acuerdo al ritmo del escrutinio, con transparencia y orden, al tiempo de recordar a los candidatos abstenerse de hacer declaratorias de triunfo antes del pronunciamiento oficial del ente electoral. La presidenta del CNE, Ana Paola Hall, no detalló cuándo se hará el siguiente corte. El porcentaje de participación ciudadana divulgado por el CNE, muestra hasta el momento que un % del padrón electoral acudió a las urnas.

Votos nulos y en blanco