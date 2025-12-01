Godofredo Fajardo está quedando como diputado por Francisco Morazán

Fajardo, de momento, está ingresando en la posición 23 por Francisco Morazán , departamento donde eligen 23 parlamentarios.

Tegucigalpa, Francisco Morazán.- Godofredo Fajardo , el candidato a diputado de la Democracia Cristiana (DC) que se viralizó por su campaña en redes y en las calles del Distrito Central , está quedando como diputado en Francisco Morazán.

El exregidor del Distrito Central aventaja por más 200 votos al lugar 24, tras un 41.28% de escrutinio de actas.

Asimismo, Godofredo Fajardo está por encima de diputados como Hugo Noé Pino de Libertad y Refundación (Libre), Carmen Haydee López y Marco Elid Girón (actual congresista), también de Libre.

El candidato se viralizó por su peculiar campaña en redes sociales donde los memes con su imagen se hicieron famosos, al grado de decir que Tegucigalpa es "Godofrelandia".

Él inició su carrera política con el Partido Nacional.

Aquí puedes consultar los resultados de las elecciones en vivo