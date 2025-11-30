Roberto Contreras atribuye repunte del Partido Nacional al "oxígeno" de Trump tras primer corte

San Pedro Sula, Honduras.- El alcalde de San Pedro Sula y candidato del Partido Liberal, Roberto Contreras, reaccionó este domingo a los primeros resultados preliminares de las elecciones generales y cuestionó el repunte del Partido Nacional en las cifras divulgadas por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
"Bueno, yo lo que creo es que el Partido Nacional hace más o menos unos 5 días estaba en abierto y que el señor Trump desde Estados Unidos le dio un tanque de oxígeno para que reviviera", expresó Contreras al referirse al comportamiento de la votación.
El aspirante liberal también recordó sobre los procesos anteriores. "Recordemos el 2021, prácticamente él fue el fuera JOH el que nos movió a todos para sacar al Partido Nacional", dijo al evaluar la tendencia electoral.
Contreras aseguró que mantiene una visión optimista ante el avance del escrutinio. "Yo estoy optimista y estoy a la espera todavía de un 66% de urnas que faltan por escrutar y específicamente el departamento de Cortés en el cual el señor Asfura se va a llevar mínimo 400,000 votos", afirmó.
Resultados preliminares
A las 10:37 p. m., el CNE reportó 7,534 actas transmitidas, con Nasry Asfura encabezando el conteo con 40.61% (530,073 votos). Salvador Nasralla ocupa el segundo lugar con 38.79% (506,316 votos), seguido por Rixi Moncada con 19.61% (255,972 votos). El organismo electoral recordó que los datos se actualizan en tiempo real.
Posteriormente, Nasralla manifestó que espera un repunte una vez se incorporen las actas faltantes. "Nosotros vamos a ganar probablemente con unos 200 mil votos al Partido Nacional una vez que estén contabilizadas todas las actas a nivel presidencial", afirmó.
El candidato liberal añadió: "Nosotros tenemos cinco puntos arriba del Partido Nacional; hay que considerar que en este corte no hay ninguna acta de Comayagua, casi todas las de Cortés, que son zonas urbanas donde ganamos, no han sido contabilizadas todavía", señalando además que faltan actas de otros departamentos.
La transmisión de resultados continuará en el transcurso de la noche conforme avancen las etapas del escrutinio.