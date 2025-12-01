¿Dónde puedo ver los resultados de cada candidato a la alcaldía por municipio?

Tegucigalpa, Honduras.- A medida avanza el escrutinio de las elecciones generales 2025, muchos hondureños buscan conocer en tiempo real cómo marchan los votos para las alcaldías de todo el país ¿Deseas ver quienes van liderando en tu municipio?

Es sencillo. Para facilitar este proceso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una plataforma que permite consultar los resultados por departamento, municipio y cargo electivo.

En total son 298 corporaciones municipales integradas por un alcalde, un vicealcalde y sus respectivos regidores.