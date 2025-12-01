¿Dónde puedo ver los resultados de cada candidato a la alcaldía por municipio?

Tegucigalpa, Honduras.- A medida avanza el escrutinio de las elecciones generales 2025, muchos hondureños buscan conocer en tiempo real cómo marchan los votos para las alcaldías de todo el país ¿Deseas ver quienes van liderando en tu municipio?
Es sencillo. Para facilitar este proceso, el Consejo Nacional Electoral (CNE) habilitó una plataforma que permite consultar los resultados por departamento, municipio y cargo electivo.
En total son 298 corporaciones municipales integradas por un alcalde, un vicealcalde y sus respectivos regidores.
Hasta el momento, la disputa por la Alcaldía del Distrito Central se está definiendo voto a voto entre Jorge Aldana con 66,516 votos (37.94%) y Juan Diego Zelaya con 66,154 votos, siendo el 37.74%.
En San Pedro Sula, por ejemplo, el actual alcalde Roberto Contreras arrasó en las elecciones con un total de 87,400 votos (75.56%), dejando atrás por mucho a Jaudet Burbara, quien obtuvo 15,605 votos (13.49%).
Si desea ver qué cantidad de votos ha recibido el candidato a alcalde de su elección, EL HERALDO le explica paso a paso cómo puede hacerlo desde su celular.
Paso 1
Visita el sitio web oficial del CNE en www.cne.hn, luego dirígete a la zona donde dice resultados electorales generales 2025 y das clic en “consulta aquí”.
Paso 2
Te aparecerá esta ventana donde dice "nivel electivo", ahí deberás seleccionar la opción de "corporación municipal". Luego solo dirígete a la casilla donde dice “Departamento” y luego “Municipio”.
Paso 3
Tras seleccionar las opciones preferidas, das clic en “consultar” y obtendrás los resultados que se han obtenido hasta el momento.