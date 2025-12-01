Congresista estadounidense dice que CNE “dificultó” votación a hondureños en el exterior

Tegucigalpa, Honduras.- El congresista de Estados Unidos (EE UU), Carlos Gimenez, aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dificultó a los hondureños en el extranjero el proceso para poder ejercer su voto.
"Le exigimos al CNE que haga cumplir la voluntad del pueblo, ya que le dificultaron tanto a los hondureños en el exterior poder votar, sobre todo en Miami", afirmó el legislador a través de su cuenta de X, antes Twitter.
Cabe destacar que, una gran cantidad de hondureños que residen en el extranjero denunciaron irregularidades en el proceso electoral: pocas papeletas, centros de votación erróneos y listados de votantes incompletos.
El hecho dificultó que miles de hondureños ejercieran el voto como corresponde, quedando un tanto decepcionados por no lograr alzar su voz en esta fiesta patriota.
El congresista también enfatizó en que "desde el Congreso de Estados Unidos, estamos observando de cerca los resultados electorales en Honduras".
Sus palabras se suman a los repetidos mensajes que envió el presidente estadounidense, Donald Trump, en la última semana, quien instó a los hondureños a respaldar al candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry ‘Tito’ Asfura.
De momento, los resultados los encabeza el nacionalista Nasry ‘Tito’ Asfura, seguido muy de cerca del candidato liberal, Salvador Nasralla y, en tercer lugar, la postulante del oficialismo, Rixi Moncada.
Aún hace falta la contabilización de más de 10,000 actas, sin embargo, se espera que en las próximas horas haya más claridad sobre los resultados.