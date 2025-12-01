Congresista estadounidense dice que CNE “dificultó” votación a hondureños en el exterior

Tegucigalpa, Honduras.- El congresista de Estados Unidos (EE UU), Carlos Gimenez, aseguró que el Consejo Nacional Electoral (CNE) le dificultó a los hondureños en el extranjero el proceso para poder ejercer su voto.

"Le exigimos al CNE que haga cumplir la voluntad del pueblo, ya que le dificultaron tanto a los hondureños en el exterior poder votar, sobre todo en Miami", afirmó el legislador a través de su cuenta de X, antes Twitter.

Cabe destacar que, una gran cantidad de hondureños que residen en el extranjero denunciaron irregularidades en el proceso electoral: pocas papeletas, centros de votación erróneos y listados de votantes incompletos.