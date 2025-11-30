Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York

La jornada electoral de los hondureños en el extranjero avanzó este domingo en Queens, Nueva York, en medio de entusiasmo, largas filas y múltiples reclamos por impedimentos para votar, según reportó el corresponsal de EL HERALDO, Eduardo Solano.
Aunque la afluencia fue notable en Our Lady of Sorrows Roman Catholic Church, varios ciudadanos denunciaron que no pudieron ejercer el sufragio debido a problemas con sus documentos o inconsistencias en el registro domiciliario.
Desde temprano, decenas de hondureños se presentaron en el centro de votación con la expectativa de participar en las elecciones generales.
Sin embargo, un grupo expresó a EL HERALDO molestias al no ser admitido pese a contar —según afirmaron— con cédulas actualizadas o haber realizado el cambio de domicilio hacia Nueva York.
Algunos votantes aseguraron que sus documentos reflejaban departamentos de Honduras en lugar de Estados Unidos, y que esto habría impedido su acceso a las juntas receptoras.
Otros relataron casos en los que sus cédulas fueron enviadas por error a ciudades como Houston, pese a residir en Nueva York desde hace décadas.
"Yo traigo mi licencia de Honduras y pues de una vez me dijeron que no podía votar", relató uno de los afectados, quien afirmó tener más de 20 años viviendo en la ciudad.
Otro ciudadano contó que viajó desde el Bronx y esperó bajo lluvia y frío durante más de 45 minutos, solo para ser rechazado al llegar al punto de votación.
Los electores entrevistados pidieron a las autoridades hondureñas revisar estos errores para evitar que la situación se repita en futuros comicios.
Afirmaron que la falta de control en la asignación de domicilios y el envío de documentos desalienta a la comunidad migrante, que busca participar en los procesos democráticos del país.
La jornada en Nueva York se desarrolla en un contexto en el que el padrón electoral suma 6,522,577 ciudadanos, de los cuales 496,307 residen en el extranjero.
Aunque cerca de 400 mil hondureños viven en Estados Unidos y están habilitados para votar, solo 18 mil podrán hacerlo debido a la habilitación de únicamente 15 JRV con 1,200 papeletas cada una.