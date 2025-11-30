  1. Inicio
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York

Decenas de hondureños acudieron a votar en Nueva York, pero muchos denunciaron impedimentos por inconsistencias en sus datos y falta de actualización domiciliaria

  • 30 de noviembre de 2025 a las 13:42
1 de 12

La jornada electoral de los hondureños en el extranjero avanzó este domingo en Queens, Nueva York, en medio de entusiasmo, largas filas y múltiples reclamos por impedimentos para votar, según reportó el corresponsal de EL HERALDO, Eduardo Solano.

 Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
2 de 12

Aunque la afluencia fue notable en Our Lady of Sorrows Roman Catholic Church, varios ciudadanos denunciaron que no pudieron ejercer el sufragio debido a problemas con sus documentos o inconsistencias en el registro domiciliario.

 Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
3 de 12

Desde temprano, decenas de hondureños se presentaron en el centro de votación con la expectativa de participar en las elecciones generales.

 Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
4 de 12

Sin embargo, un grupo expresó a EL HERALDO molestias al no ser admitido pese a contar —según afirmaron— con cédulas actualizadas o haber realizado el cambio de domicilio hacia Nueva York.

 Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
5 de 12

Algunos votantes aseguraron que sus documentos reflejaban departamentos de Honduras en lugar de Estados Unidos, y que esto habría impedido su acceso a las juntas receptoras.

Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
6 de 12

Otros relataron casos en los que sus cédulas fueron enviadas por error a ciudades como Houston, pese a residir en Nueva York desde hace décadas.

 Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
7 de 12

"Yo traigo mi licencia de Honduras y pues de una vez me dijeron que no podía votar", relató uno de los afectados, quien afirmó tener más de 20 años viviendo en la ciudad.

 Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
8 de 12

Otro ciudadano contó que viajó desde el Bronx y esperó bajo lluvia y frío durante más de 45 minutos, solo para ser rechazado al llegar al punto de votación.

 Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
9 de 12

Los electores entrevistados pidieron a las autoridades hondureñas revisar estos errores para evitar que la situación se repita en futuros comicios.

Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
10 de 12

Afirmaron que la falta de control en la asignación de domicilios y el envío de documentos desalienta a la comunidad migrante, que busca participar en los procesos democráticos del país.

 Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
11 de 12

La jornada en Nueva York se desarrolla en un contexto en el que el padrón electoral suma 6,522,577 ciudadanos, de los cuales 496,307 residen en el extranjero.

Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
Largas filas y quejas marcan la jornada de votación de hondureños en Nueva York
12 de 12

Aunque cerca de 400 mil hondureños viven en Estados Unidos y están habilitados para votar, solo 18 mil podrán hacerlo debido a la habilitación de únicamente 15 JRV con 1,200 papeletas cada una.

Foto: Eduardo Solano| EL HERALDO
