Con alegría y emoción: Así llegó a votar Hugo Noé Pino, vicepresidente del CN

El vicepresidente del Congreso Nacional, Hugo Noé Pino, se sumó a la lista de funcionarios que acudieron a las urnas para ejercer el sufragio

  • 30 de noviembre de 2025 a las 12:38
1 de 10
1 de 10

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Hugo Noé Pino, acudió la mañana de este 30 de noviembre, con gozo y alegría, a su centro de votación para ejercer el sufragio.

 Foto: Daniela Ortega
2 de 10
2 de 10

El funcionario acudió al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa, ubicado en la colonia Loarque, de Tegucigalpa, para cumplir con su deber ciudadano.

Foto: Daniela Ortega
3 de 10
3 de 10

Con evidente alegría, el candidato marcó su candidato preferido y depositó su papeleta en las urnas.

 Foto: Daniela Ortega
4 de 10
4 de 10

Posteriormente, miembros de las mesas electorales procedieron a marcarle el dedo meñique con tinta indeleble.

Foto: Daniela Ortega
5 de 10
5 de 10

“Las actas sin duda van a reflejar que Libre ganó las elecciones”, declaró el vicepresidente después de ejercer su voto.

Foto: Daniela Ortega
6 de 10
6 de 10

Pino se suma a los múltiples funcionarios que han acudido a las urnas para ejercer su voto este 30 de noviembre.

Foto: Daniela Ortega
7 de 10
7 de 10

“Estoy muy contento, porque es una actividad cívica sin precedentes que tenemos cada cuatro años", aseguró el funcionario.

Foto: Daniela Ortega
8 de 10
8 de 10

Agregó que "hemos visto el entusiasmo y el fervor de la gente que ha estado llegando a los centros de forma masiva y participativa".

Foto: Daniela Ortega
9 de 10
9 de 10

También se refirió a las especulaciones sobre un posible fraude: "Todo cae en su lugar, nosotros como partido vamos a ser muy cuidadosos con el escrutinio en horas de la noche".

 Foto: Daniela Ortega
10 de 10
10 de 10

Concluyó enviando un mensaje a los jóvenes para que ejerzan su derecho: "lleguen a las urnas y demuestren su amor a la patria".

Foto: Daniela Ortega
