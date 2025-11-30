Con alegría y emoción: Así llegó a votar Hugo Noé Pino, vicepresidente del CN

El vicepresidente del Congreso Nacional (CN), Hugo Noé Pino, acudió la mañana de este 30 de noviembre, con gozo y alegría, a su centro de votación para ejercer el sufragio.
El funcionario acudió al Instituto Nacional de Investigación y Capacitación Educativa, ubicado en la colonia Loarque, de Tegucigalpa, para cumplir con su deber ciudadano.
Con evidente alegría, el candidato marcó su candidato preferido y depositó su papeleta en las urnas.
Posteriormente, miembros de las mesas electorales procedieron a marcarle el dedo meñique con tinta indeleble.
“Las actas sin duda van a reflejar que Libre ganó las elecciones”, declaró el vicepresidente después de ejercer su voto.
Pino se suma a los múltiples funcionarios que han acudido a las urnas para ejercer su voto este 30 de noviembre.
“Estoy muy contento, porque es una actividad cívica sin precedentes que tenemos cada cuatro años", aseguró el funcionario.
Agregó que "hemos visto el entusiasmo y el fervor de la gente que ha estado llegando a los centros de forma masiva y participativa".
También se refirió a las especulaciones sobre un posible fraude: "Todo cae en su lugar, nosotros como partido vamos a ser muy cuidadosos con el escrutinio en horas de la noche".
Concluyó enviando un mensaje a los jóvenes para que ejerzan su derecho: "lleguen a las urnas y demuestren su amor a la patria".