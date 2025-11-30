  1. Inicio
Nieto de la presidenta Xiomara Castro vota por primera vez en las elecciones generales

Héctor Zelaya Kafati, nieto de la mandataria, acudió a las urnas acompañado de sus padres y destacó la importancia de participar en la jornada electoral

  • 30 de noviembre de 2025 a las 11:32
Héctor Zelaya Kafati, nieto de la presidenta Xiomara Castro, ejerció por primera vez su derecho al voto este domingo, acompañado por sus padres: Héctor Zelaya, secretario privado de la mandataria, y Marcela Kafati.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
Zelaya ejerció su derecho al voto en el Instituto San Miguel y se sumó al flujo constante de ciudadanos que acudían desde temprano a las urnas.

Foto: Alex Pérez| EL HERALDO
El joven cumplió 18 años en octubre y debutó en un proceso electoral general.

 Alex Pérez| EL HERALDO
Su padre destacó que la familia acudió temprano a votar y expresó satisfacción por la participación que se registra a nivel nacional.

Alex Pérez| EL HERALDO
Señaló a EL HERALDO que la jornada se desarrolla con movilización ciudadana y un ambiente de entusiasmo.

Alex Pérez| EL HERALDO
"Es una fiesta electoral donde todos debemos acudir para que la voluntad de las mayorías quede reflejada en las urnas", afirmó.

 Alex Pérez| EL HERALDO
Sobre el desarrollo del proceso, el secretario indicó que los reportes desde distintas zonas del país muestran una afluencia constante.

Alex Pérez| EL HERALDO
El joven votante manifestó sentirse "feliz de formar parte de la historia del país", destacando que esta es su primera participación y que no pudo votar en las elecciones primarias por no tener aún la mayoría de edad.

 Alex Pérez| EL HERALDO
Este 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños están habilitados para elegir presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

Alex Pérez| EL HERALDO
Entre ellos, unos 700 mil ciudadanos votan por primera vez.

 Alex Pérez| EL HERALDO
