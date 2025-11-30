Nieto de la presidenta Xiomara Castro vota por primera vez en las elecciones generales

Héctor Zelaya Kafati, nieto de la presidenta Xiomara Castro, ejerció por primera vez su derecho al voto este domingo, acompañado por sus padres: Héctor Zelaya, secretario privado de la mandataria, y Marcela Kafati.
Zelaya ejerció su derecho al voto en el Instituto San Miguel y se sumó al flujo constante de ciudadanos que acudían desde temprano a las urnas.
El joven cumplió 18 años en octubre y debutó en un proceso electoral general.
Su padre destacó que la familia acudió temprano a votar y expresó satisfacción por la participación que se registra a nivel nacional.
Señaló a EL HERALDO que la jornada se desarrolla con movilización ciudadana y un ambiente de entusiasmo.
"Es una fiesta electoral donde todos debemos acudir para que la voluntad de las mayorías quede reflejada en las urnas", afirmó.
Sobre el desarrollo del proceso, el secretario indicó que los reportes desde distintas zonas del país muestran una afluencia constante.
El joven votante manifestó sentirse "feliz de formar parte de la historia del país", destacando que esta es su primera participación y que no pudo votar en las elecciones primarias por no tener aún la mayoría de edad.
Este 30 de noviembre, más de seis millones de hondureños están habilitados para elegir presidente, 128 diputados al Congreso Nacional, 298 corporaciones municipales y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.
Entre ellos, unos 700 mil ciudadanos votan por primera vez.