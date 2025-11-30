Congresista estadounidense pide a las autoridades hondureñas que “hagan cumplir la voluntad del pueblo”

Estados Unidos.- El congresista de Estados Unidos, Carlos Giménez, manifestó que desde el Congreso estadounidense se mantendrán atentos al desarrollo y a los resultados de las elecciones en Honduras.
"Desde el Congreso de Estados Unidos, estaremos muy pendientes de los resultados en Honduras", posteó el congresista a través de su cuenta de X, antes Twitter.
En el mismo mensaje, solicitó a las autoridades hondureñas que “hagan cumplir la voluntad del pueblo”, en este proceso que definirá las manos que dirigirán el país en los próximos cuatro años.
Sus declaraciones se suman a la atención internacional que acompaña al proceso, en el que diversos sectores han pedido transparencia, celeridad y respeto al sufragio ciudadano.
Entre las opiniones internacionales sobre el proceso electoral de Honduras, resalta la del presidente estadounidense, Donald Trump, quien en la última semana publicó dos mensajes en apoyo al candidato presidencial del Partido Nacional (PN), Nasry Asfura.
Las declaraciones de Trump han puesto bajo el ojo internacional el proceso electoral de Honduras y han sembrado incertidumbre entre su población.
Hasta el momento, los entes electorales continúan trabajando en la recepción, procesamiento y divulgación de los resultados preliminares.
Se espera que en las próximas horas, las autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) den los resultados preliminares sobre el proceso.