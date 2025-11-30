Congresista estadounidense pide a las autoridades hondureñas que “hagan cumplir la voluntad del pueblo”

Estados Unidos.- El congresista de Estados Unidos, Carlos Giménez, manifestó que desde el Congreso estadounidense se mantendrán atentos al desarrollo y a los resultados de las elecciones en Honduras.

"Desde el Congreso de Estados Unidos, estaremos muy pendientes de los resultados en Honduras", posteó el congresista a través de su cuenta de X, antes Twitter.

En el mismo mensaje, solicitó a las autoridades hondureñas que “hagan cumplir la voluntad del pueblo”, en este proceso que definirá las manos que dirigirán el país en los próximos cuatro años.