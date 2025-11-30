Trump dice que Biden le "tendió una trampa" a Juan Orlando Hernández y justifica el anuncio de indulto

Washington, EE UU- El presidente estadounidense, Donald Trump, dijo este domingo que tras una evaluación encontró que el Gobierno del expresidente Joe Biden "le tendió una trampa" al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en Estados Unidos por tres cargos de narcotráfico, por lo que decidió concederle un indulto. "La gente de Honduras realmente pensó que le habían tendido una trampa(...) una trampa de la Administración Biden, y analicé los hechos y estuve de acuerdo con ellos", explicó el mandatario a la prensa a bordo del Air Force One de regreso a la capital estadounidense.

Trump no citó evidencias sobre la supuesta trampa tendida al exmandatario hondureño. Eso sí, el presidente no culpó directamente a Biden sino a los asesores que tenía el demócrata en su periodo presidencial (2021-2025). "Si alguien vende drogas (en un país), eso no significa que se deba arrestar al presidente y meterlo en la cárcel de por vida", valoró Trump sobre el caso de Hernández. El presidente anunció el indulto el pasado viernes en un mensaje en su red social Truth Social, en el que reiteró su apoyo al candidato conservador Nasry 'Tito' Asfura, del Partido Nacional, que disputa las elecciones presidenciales en Honduras este domingo. Hernández llegó extraditado en abril de 2022 a Estados Unidos, donde en marzo de 2024 lo sentenciaron a 45 años de prisión por tres cargos de narcotráfico y armas, más cinco años de libertad vigilada. El expresidente hondureño estuvo en la mira de la Justicia de Estados Unidos desde 2013, según documentos entregados por el Departamento de Justicia a los tribunales neoyorquinos en 2019, cuando Trump estaba en su primer periodo presidencial.

De acuerdo a la Fiscalía estadounidense, Hernández formó parte de un grupo de personas investigadas por la Agencia Antidrogas (DEA) desde el año 2013, en el que fue electo, por actividades "relacionadas con la importación de cocaína a EE.UU. "El documento fue hecho público dentro del caso contra el hermano del expresidente, Juan Antonio 'Tony' Hernández Alvarado, condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el tráfico de cocaína a Estados Unidos. El 28 de noviembre, Donald Trump, escribió en su cuenta de Truth Social anunciando el indulto a Juan Orlando Hernández. Independientemente del resultado en los comicios donde Trump apoya a Asfura, el líder mundial brindará el perdón a Juan Orlando Hernández y este regresará a Honduras.

Mensaje íntegro de Donald Trump

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras.

Además, otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia. Esto no puede permitirse, especialmente ahora, después de la victoria electoral de Tito Asfura, cuando Honduras se encamina hacia un gran éxito político y financiero. VOTE POR TITO ASFURA PARA PRESIDENTE Y FELICITACIONES A JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ POR SU PRÓXIMO INDULTO. Gracias por su atención a este asunto. ¡Hagamos que Honduras vuelva a ser grande!