"Hoy es el día que puedo decir volverá": Ana García tras anuncio de indulto de Trump a JOH

Junto a sus tres hijos, Ana García de Hernández expresó su gratitud tras el anuncio del indulto del presidente de Estados Unidos a Juan Orlando Hernández

  • 28 de noviembre de 2025 a las 17:54
Hoy es el día que puedo decir volverá: Ana García tras anuncio de indulto de Trump a JOH

"Hoy es día que puedo decir: Juan Orlando volverá": gritó Ana García junto a sus tres hijos.

Foto: Marvin Salgado/ EL HERALDO

Tegucigalpa, Honduras.- Poniéndose de rodillas y elevando una oración, mientras su voz se quebraba, la exprimera dama y esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, inició la conferencia de prensa en la que agradeció al pueblo hondureño y a Dios porque “el mundo conoce una verdad”.

Como un día de mucho gozo para la familia, así describió el momento, acompañada de sus hijos Daniela Hernández, Isabela Hernández y Juan Orlando Junior, quienes la acompañaron en la conferencia de prensa.

"Hoy es el día en que puedo decir: volverá. Y quiero darle gracias también al presidente Donald Trump, gracias porque usted puso un corazón sensible a esta petición, usted ha hecho justicia a un inocente. Nuestra familia y amigos se lo agradecemos, presidente".

Donald Trump anuncia indulto al expresidente Juan Orlando Hernández

La exprimera dama agregó: "Lo bendecimos a usted, a su familia y a su gobierno. Sabemos que seguirá trabajando fuertemente con Honduras para que tanto Estados Unidos como Honduras sigan esa ruta de amistad y desarrollo".

Seguidamente, su hija Daniela agradeció "a Dios por esta gran bendición y a las personas que nos han apoyado por años, al presidente Trump y a su administración".

Ana García adelantó que "el presidente Trump ya ha emitido la orden para que se proceda a elaborar el indulto a favor de Juan Orlando. Nosotras estamos muy contentas, muy agradecidas con él y con su gabinete".

La esposa de Juan Orlando Hernández volvió a argumentar que todo fue "una injusticia orquestada por narcos que buscaban silenciar a un adversario".

"Hoy se ha hecho justicia a favor de un hombre que trabajó día y noche para darle a Honduras lo mejor, trabajar por el desarrollo y la seguridad", dijo Ana García.

Trump respalda de nuevo a Asfura y advierte que EE UU “no malgastará su dinero” si él no gana

García aseguró "que millones de hondureños están que no se la creen, pero están gozosos".

Por su parte, la otra hija de Juan Orlando, Isabela, dijo: "Dios es bueno, es fiel. Gracias a todos los que han orado por este caso". La joven también expresó su gratitud a Trump.

El presidente Donald Trump dio a conocer el anuncio de indulto en horas de la tarde de este viernes 28 de noviembre: "Otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández, quien, según muchas personas a quienes respeto profundamente, ha sido tratado con mucha dureza e injusticia".

La noticia acaparó titulares en varios medios nacionales e internacionales.

"Gracias, presidente Trump, esperamos con ilusión el regreso triunfante de Juan Orlando Hernández", dijo Isabela. Las dos hermanas también dedicaron un mensaje en inglés al presidente Trump.

