"Hoy es el día que puedo decir volverá": Ana García tras anuncio de indulto de Trump a JOH

Tegucigalpa, Honduras.- Poniéndose de rodillas y elevando una oración, mientras su voz se quebraba, la exprimera dama y esposa de Juan Orlando Hernández, Ana García, inició la conferencia de prensa en la que agradeció al pueblo hondureño y a Dios porque “el mundo conoce una verdad”. Como un día de mucho gozo para la familia, así describió el momento, acompañada de sus hijos Daniela Hernández, Isabela Hernández y Juan Orlando Junior, quienes la acompañaron en la conferencia de prensa. "Hoy es el día en que puedo decir: volverá. Y quiero darle gracias también al presidente Donald Trump, gracias porque usted puso un corazón sensible a esta petición, usted ha hecho justicia a un inocente. Nuestra familia y amigos se lo agradecemos, presidente".

La exprimera dama agregó: "Lo bendecimos a usted, a su familia y a su gobierno. Sabemos que seguirá trabajando fuertemente con Honduras para que tanto Estados Unidos como Honduras sigan esa ruta de amistad y desarrollo". Seguidamente, su hija Daniela agradeció "a Dios por esta gran bendición y a las personas que nos han apoyado por años, al presidente Trump y a su administración". Ana García adelantó que "el presidente Trump ya ha emitido la orden para que se proceda a elaborar el indulto a favor de Juan Orlando. Nosotras estamos muy contentas, muy agradecidas con él y con su gabinete". La esposa de Juan Orlando Hernández volvió a argumentar que todo fue "una injusticia orquestada por narcos que buscaban silenciar a un adversario". "Hoy se ha hecho justicia a favor de un hombre que trabajó día y noche para darle a Honduras lo mejor, trabajar por el desarrollo y la seguridad", dijo Ana García.