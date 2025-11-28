Así contestó Salvador Nasralla al anuncio de indulto otorgado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, reaccionó luego del anuncio de indulto hecho por el presidente de EE UU, Donald Trump, hacia el expresidente Juan Orlando Hernández. La decisión de Trump generó un sinfín de reacciones y de parte de los adversarios al Partido Nacional no faltaron los mensajes.

Por ejemplo, en Libertad y Refundación (Libre) afirmaron que esta determinación es un "descaro" de parte del presidente de Estados Unidos. En cuanto a lo dicho por Nasralla, fue puntual al solo compartir una imagen con ilustraciones de Nasry Asfura y Juan Orlando Hernández, en la imagen también se observa a la presidenta Xiomara Castro y a la candidata Rixi Moncada. La imagen se titula "manos limpias" con foto central de Nasralla; del lado del Partido Nacional aparece JOH con Asfura y el mensaje "ni el robo de antes" mientras del lado del Libre dice "ni la corrupción de ahora".

En el mensaje de Trump, también reafirmó que "si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea".