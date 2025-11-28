  1. Inicio
Así contestó Salvador Nasralla al anuncio de indulto otorgado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández

Salvador Nasralla fue el primer candidato presidencial que reaccionó tras el anuncio de indulto otorgado por Donald Trump a Juan Orlando Hernández

  • 28 de noviembre de 2025 a las 16:25
Salvador Nasralla publicó un mensaje en su cuenta de X tras la decisión de Donald Trump.

Foto: Captura de pantalla

Tegucigalpa, Honduras.- Salvador Nasralla, candidato presidencial del Partido Liberal, reaccionó luego del anuncio de indulto hecho por el presidente de EE UU, Donald Trump, hacia el expresidente Juan Orlando Hernández.

La decisión de Trump generó un sinfín de reacciones y de parte de los adversarios al Partido Nacional no faltaron los mensajes.

Donald Trump anuncia indulto al expresidente Juan Orlando Hernández

Por ejemplo, en Libertad y Refundación (Libre) afirmaron que esta determinación es un "descaro" de parte del presidente de Estados Unidos.

En cuanto a lo dicho por Nasralla, fue puntual al solo compartir una imagen con ilustraciones de Nasry Asfura y Juan Orlando Hernández, en la imagen también se observa a la presidenta Xiomara Castro y a la candidata Rixi Moncada.

La imagen se titula "manos limpias" con foto central de Nasralla; del lado del Partido Nacional aparece JOH con Asfura y el mensaje "ni el robo de antes" mientras del lado del Libre dice "ni la corrupción de ahora".

En el mensaje de Trump, también reafirmó que "si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea".

Trump respalda de nuevo a Asfura y advierte que EE UU “no malgastará su dinero” si él no gana

El 26 de noviembre fue la primera vez que Trump emitió su respaldo al candidato del Partido Nacional y asegurando que Salvador Nasralla es "enemigo de la libertad" y "casi comunista".

En ese momento, el candidato liberal respondió a Trump que "merece todo mi respeto y mayor consideración. Cuando este domingo sea electo por mi pueblo, podrá encontrar en mi a un aliado de las libertades en Iberoamérica".

Julio Cruz
Julio Cruz
Periodista

Periodista desde 2012. Ha trabajado en televisión, radio y prensa escrita; además de desempeñarse como periodista deportivo. Redactor de contenidos en la fuentes de Casa Presidencial, Relaciones Exteriores, Embajadas acreditadas en Honduras y otras. Graduado en la UNAH.

