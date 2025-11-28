Xiomara Castro reacciona tras anuncio de indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández

Tegucigalpa, Honduras.- La presidenta Xiomara Castro se sumó a las reacciones por el anuncio de indulto otorgado hacia el expresidente Juan Orlando Hernández de parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. La mandataria lo hizo minutos después de la conferencia de prensa de Ana García de Hernández, en la que la ex primera dama agradeció a Donald Trump por el perdón.

En su cuenta de X, Castro Sarmiento afirmó que lucharon "para recuperar una democracia fuerte, pacífica y soberana" cuando derrotaron en 2021 al Partido Nacional. Asimismo, enumeró una serie de logros durante su administración que concluye en enero del presente año. "Pueblo hondureño: Lo demostramos durante los 12 años y 7 meses de resistencia contra el golpismo, cuando jamás nos rendimos. Y en el 2021, el pueblo habló con fuerza en las urnas para recuperar una democracia fuerte, pacífica y soberana. Honduras dejó claro que nuestra soberanía no se vende ni se negocia", inició diciendo. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Añadió: "Este 30 de noviembre, será nuevamente el pueblo hondureño quien decida en libertad y en paz. Como presidenta de la República, mi responsabilidad es garantizar tranquilidad, transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular, para que continúe la refundación y el desarrollo de nuestra nación".

En relación con sus logros, apuntó: "Hoy, Honduras tiene los mejores indicadores macroeconómicos, reconocidos por el FMI y por organismos internacionales. Tenemos el mayor crecimiento, la mayor inversión pública social, en infraestructura y en seguridad de toda nuestra historia". Finalmente, puntualizó que "hemos reducido la pobreza y bajado los homicidios como no ocurría en décadas. Este 30 de noviembre, la palabra es del pueblo. Solo les pido que no olviden lo que somos: somos resistencia".

Mensaje íntegro de Donald Trump

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea.