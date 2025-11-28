Rixi Moncada reacciona a anuncio de indulto a JOH: "Quieren revivir a criminales"

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial de Libertad y Refundación (Libre), Rixi Moncada, cuestionó fuertemente la decisión de Donald Trump en otorgarle un indulto al expresidente Juan Orlando Hernández. A criterio de la candidata oficialista, la determinación del presidente de Estados Unidos busca "revivir criminales" y afirmó que vencerá en las urnas.

Tras Salvador Nasralla, Rixi Moncada se convirtió en la segunda candidata presidencial en responder a la decisión de Donald Trump. "El pueblo sabe que el bipartidismo golpista, narcotraficante y fraudulento está derrotado. Mi fuerza es mi conciencia y el pueblo movilizado. Hoy desde el extranjero quieren revivir a criminales, y detener el proceso de liberación que nació contra el Golpe de Estado del 28 de junio de 2009", inició diciendo.

Agregó que "las élites financieras que explotan nuestro pueblo y mueven sus hilos en Washington, son fariseos, no les importa la justicia y menos la democracia. El domingo 30 de noviembre junto al Pueblo les venceremos en las urnas", sentenció. Boletín de noticias Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Mensaje íntegro de Donald Trump

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras.