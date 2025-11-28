‘Mel’ Zelaya sobre anuncio de indulto a JOH: "Protege al saqueador del Estado"

Tegucigalpa, Honduras.- A las reacciones sobre el anuncio de indulto de Donald Trump a Juan Orlando Hernández se sumó el expresidente Manuel Zelaya Rosales. El jefe de Estado entre 2006 a 2009 criticó fuertemente la decisión del presidente de Estados Unidos y aseguró que Trump busca proteger a una persona que saqueó el Estado de Honduras.

A su vez, aseveró que Trump respalda un "bipartidismo golpista y corrupto con sus dos candidatos", en relación a Nasry Asfura y Salvador Nasralla. "Siempre tuvimos la razón. Donald Trump al absolver a JOH, protege al saqueador del Estado y ahora ordena votar por Asfura: el heredero directo del narco-régimen", inició opinando 'Mel' Zelaya en su cuenta de X. Continuó dejando entrever que Trump "es el bipartidismo golpista y corrupto con sus dos candidatos. El mismo que me derrocó y son un solo cuerpo, una misma mafia". Añadió: "Pueblo de Honduras: nos unimos con Xiomara Castro en 2021 y los vencimos en las urnas, sin violencia y con la fuerza indestructible del pueblo en resistencia".

Finalmente indicó que Rixi Moncada no se arrodillará ante ninguna nación y llamó a votar por ella. "Ahora, Rixi Moncada es la demócrata, que con su propuesta de reforma económica, va trasformar Honduras. Pueblo, Rixi Moncada es la mujer que no se vende ni se arrodilla ante nadie, y estoy seguro que con su apoyo volveremos a vencer".

Mensaje íntegro de Donald Trump

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea.