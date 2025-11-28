Trump indultará a JOH: ¿Qué significa, cómo funciona el perdón y qué prosigue tras el anuncio?

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes que indultará al exmandatario hondureño Juan Orlando Hernández (2014-2022), condenado en 2024 en ese país por tres cargos de narcotráfico y armas, incluyendo haber recibido dinero del capo mexicano Joaquín “El Chapo” Guzmán.
"Estaré concediendo un total y completo indulto al expresidente Juan Orlando Hernández, quien ha sido tratado, de acuerdo con muchas personas a las que enormemente respeto, muy severamente y muy injustamente", reveló el mandatario en su red social Truth Social.
Donald Trump informó sobre este perdón tras haber reiterado su apoyo al candidato Nasry Asfura del Partido Nacional. Honduras está a tan solo horas de llevar a cabo sus elecciones generales. Pero ¿qué es un indulto y qué procede tras el anuncio de Trump?
Un indulto es una “inmunidad” o una medida de gracia que un presidente puede otorgar a una persona condenada por un delito. En el caso de Juan Orlando Hernández, fue condenado a 45 años de prisión.
El indulto funciona como un contrapeso del sistema de justicia penal que permite que un presidente conceda clemencia a los infractores. Los indultos pueden reducir o anular la condena. En el caso de Juan Orlando Hernández, Trump aseguró: "Estaré concediendo un total y completo indulto".
Tras el anuncio del indulto hecho por Trump a Juan Orlando Hernández, el proceso continúa con la comunicación al juzgado de ejecución competente para que aplique la medida, lo que implica la liberación inmediata de la persona favorecida.
Cabe destacar que el artículo 2 de la Constitución estadounidense otorga al presidente el poder de perdonar condenas federales, como la que enfrenta Juan Orlando Hernández, aunque el perdón no borra necesariamente la culpabilidad.
Un abogado y analista internacional radicado en Estados Unidos, consultado por OPSA y que prefirió mantenerse en el anonimato, aseguró que de otorgarse un perdón, Trump podría imponer condiciones específicas a Hernández, como permanecer en Estados Unidos, devolverle la visa o permitirle regresar a Honduras. Todo depende de las reglas que establezca el presidente.
El experto señaló que el perdón no borra necesariamente la culpabilidad, pero puede dejarlo en libertad o modificar la pena según lo disponga Trump.
En cuanto al tiempo en el que se podría llevar a cabo el proceso, afirmó que el trámite es rápido, incluso puede realizarse en un día, si existe voluntad presidencial, y que es necesario que el delito sea federal, no estatal. En el caso de Hernández, el delito fue federal.
"Por ejemplo, si sale libre Juan Orlando, el presidente Trump decide cualquier condición y él lo pone al final del documento; él es el único que puede hacer eso, es su poder plenario supremo", explicó.
Juan Orlando fue condenado a 45 años de prisión por conspirar para importar cocaína a Estados Unidos y de poseer "dispositivos destructivos", como ametralladoras.