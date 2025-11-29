¿JOH ya es libre tras anuncio de indulto de Trump? El Buró Federal de Prisiones aclara

Su registro penitenciario, con número 91441-054, mantiene la misma fecha de liberación prevista: el 19 de junio de 2060, de acuerdo con su sentencia de 2024.

Sin embargo, el Buró Federal de Prisiones aclaró que Hernández continúa recluido en la prisión federal de máxima seguridad USP Hazelton y que no ha sido liberado como se ha especulado desde el anuncio de Trump.

Estados Unidos.- Tras el anuncio de " indulto total ", de Donald Trump al expresidente Juan Orlando Hernández , se generó confusión tanto en Honduras como en Estados Unidos, ya que muchos interpretaron que su liberación sería inmediata.

El pasado viernes -28 de noviembre- Donald Trump anunció a través de su red social denominada Truth Social, que le otorgaría el perdón a Juan Orlando Hernández, quien cumple una sentencia de 45 años por delitos relacionados con el narcotráfico y armas.

No obstante, expertos detallan que un anuncio político no equivale a un proceso formal de indulto que tenga efecto legal. Para que un perdón sea efectivo en Estados Unidos, se requiere completar un procedimiento judicial y administrativo, y hasta ahora, no se ha informado de una orden oficial en curso.

El Departamento de Justicia de EE UU no ha reportado ninguna orden ejecutiva o documento formal que confirme la aplicación del indulto.

Hasta el momento, la única referencia oficial sigue siendo que Hernández permanece en prisión, con fecha de liberación programada en 2060.

Expertos y observadores en Honduras han señalado que, aunque el anuncio de Trump genera expectativa, la realidad legal aún no refleja ningún cambio en la situación del exmandatario.

Mientras tanto, la familia y los seguidores de Hernández, siguen festejando el anuncio de indulto, ya que albergan la esperanza de que "volverá".

Mientras que las autoridades del Ministerio Público han manifestado que lo siguen investigando y que le incautaron 33 bienes, ante la posibilidad que regrese al país, según lo informado por Trump.