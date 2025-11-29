Redondo rechaza anuncio de indulto de Trump a JOH: "No volveremos al narco-régimen"

"No volveremos al narco-régimen de las 10 familias y sus dos partidos políticos Nacional y Liberal. Junto al pueblo, unidos, sacamos del poder al hombre que fue sentenciado culpable por una corte federal de Estados Unidos de conspirar para traficar más de 400 toneladas de cocaína", inició diciendo el presidente del Congreso.

A través de una extensa publicación en la red social "X", Redondo aseguró que Honduras no volverá al "narco-régimen".

Tegucigalpa, Honduras.- El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo , se pronunció este sábado -29 de noviembre- en rechazo al anuncio de indulto que realizó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , en favor de Juan Orlando Hernández (JOH).

Redondo calificó como "inaceptable" que se pretenda respaldar electoralmente, a quienes según él, han sido parte del problema.

"Ese criminal se burlaba diciendo que había metido cocaína hasta por las narices del pueblo estadounidense", manifestó en referencia a Juan Orlando Hernández y su hermano Tony Hernández, también condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Redondo citó además el pronunciamiento del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE UU, que condenó el indulto a Hernández. "Nada demuestra una postura firme contra las drogas como indultar a un narcotraficante condenado por un jurado estadounidense".

Por otra parte, Redondo asegura que de permitir el indulto a Juan Orlando Hernández, sería tirar por la borda años de cooperación internacional, investigaciones y cooperaciones contra el narcotráfico.

"Estas acciones traicionan a las víctimas y dañan la confianza en las instituciones que luchan contra el crimen organizado", afirmó.

Redondo remarcó que no estarán del lado de quienes defienden a criminales, haciendo énfasis en que el expresidente, Juan Orlando Hernández, y sus aliados, según él, representan un pasado de corrupción.

"El bipartidismo golpista está derrotado y ahora recurren a la manipulación mediática y la injerencia extranjera para volver al poder", agregó.

Redondo también criticó la actuación de figuras como Salvador Nasralla y Nasry Asfura, quienes, en su opinión, son títeres de grupos de poder que quieren regresar al control del país.

Finalmente, señaló que Honduras comenzó un proceso de "crecimiento económico, inversión social y estabilidad", que no permitirá ser revertido. "El 30 de noviembre, el pueblo hondureño volverá a decidir su destino en las urnas. Tenemos claro quién puede gobernar con seriedad y compromiso. Honduras ha despertado y no volverá jamás a manos de ningún narco ni a quienes los sirven", concluyó en su mensaje.