Rixi Moncada: "Oligarquía, mañana serán derrotados con todo y su narco, Juan Orlando Hernández"

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, afirmó que el anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández por parte del presidente Donald Trump se debe a que "los dos títeres de la oligarquía -Salvador Nasralla y Nasry "Tito" Asfura- fueron incompetentes y no lograron el voto popular", declaró.
Moncada, en una conferencia de prensa, previo a las elecciones generales del 30 de noviembre, arremetió contra los dos candidatos, acusándolos de haber sido puestos por la oligarquía, a quienes llamó títeres, "no cuajaron y saben que estarán derrotados en las urnas".
"Cuando el principal capo del bipartidismo ya no les sirvió a la oligarquía y no le sirvió a Estados Unidos se lo llevaron y lo condenaron a 45 años, pero hoy el bipartidismo vuelve con dos títeres que no han dado el ancho, no tienen el voto popular, y de nuevo, lo que han hecho entonces es la oligarquía, los 25 grupos económicos y las 10 familias es salir corriendo a Washington para que le perdonen a su capo principal y traerlo en el marco del proceso electoral. Este pueblo los va a derrotar de nuevo".
Sostuvo que tanto el candidato del Partido Liberal, como del Partido Nacional, son inútiles, por lo que pidieron al presidente Trump perdonar al expresidente Hernández porque es su "operador político".
"Sus dos candidatos y sus propuestas fue lo que no cuajó y por eso a dos días de las elecciones un perdón para traer al crimen organizado, para traer la organización criminal que ha tenido Honduras, no solo en corrupción, sino en narcoactividad", manifestó Moncada frente a varios simpatizantes de su partido.
Moncada acusó a la oligarquía de Honduras de convertir a Honduras en un paraíso fiscal, además de saquearlo y concesionar lo que han querido. "Oligarquía mañana serán rotundamente derrotados con todo y su narco Juan Orlando Hernández".
Afirmó que el anuncio de Trump sobre Hernández es un nuevo crimen que se juzgará en las urnas.
"No volverán, el pueblo se encargará de eso. El pueblo, con su dignidad, valentía, fuerza de nuestro partido, mañana le diremos no al crimen organizado, no al contrabando, no a las zedes, no a los asesinatos, no a la corrupción público-privada con fuerza, esperanza, con fe".
La candidata de Libre, aseguró que ella es una mujer de "palabra, decisiones, convicciones, firme y capacitada para llevar adelante un proyecto de país, de desarrollo y transformación" por los próximos años