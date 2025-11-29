Rixi Moncada: "Oligarquía, mañana serán derrotados con todo y su narco, Juan Orlando Hernández"

Tegucigalpa, Honduras.- La candidata presidencial de Libertad y Refundación, Rixi Moncada, afirmó que el anuncio de indulto a Juan Orlando Hernández por parte del presidente Donald Trump se debe a que "los dos títeres de la oligarquía -Salvador Nasralla y Nasry "Tito" Asfura- fueron incompetentes y no lograron el voto popular", declaró.

Moncada, en una conferencia de prensa, previo a las elecciones generales del 30 de noviembre, arremetió contra los dos candidatos, acusándolos de haber sido puestos por la oligarquía, a quienes llamó títeres, "no cuajaron y saben que estarán derrotados en las urnas".

"Cuando el principal capo del bipartidismo ya no les sirvió a la oligarquía y no le sirvió a Estados Unidos se lo llevaron y lo condenaron a 45 años, pero hoy el bipartidismo vuelve con dos títeres que no han dado el ancho, no tienen el voto popular, y de nuevo, lo que han hecho entonces es la oligarquía, los 25 grupos económicos y las 10 familias es salir corriendo a Washington para que le perdonen a su capo principal y traerlo en el marco del proceso electoral. Este pueblo los va a derrotar de nuevo".