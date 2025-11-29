Matt Gaetz advirtió a Xiomara Castro respetar voluntad del pueblo porque saben "lo que ha hecho"

Washington, Estados Unidos.- El excongresista republicano Matt Gaetz envió un mensaje director a la presidenta Xiomara Castro de entregar el poder de forma pacífica a cambio de una amnistía que le permita seguir su vida y no ser llevada a una corte de Estados Unidos. Fue a través de su cuenta de X que el exmiembro de la Cámara de Representantes le advirtió a la mandataria hondureña no irse a "lo Maduro" y respetar la voluntad del pueblo hondureño porque ellos están al tanto de lo que ha hecho. El llamado de Gaetz, quien fue candidato a fiscal general de Estados Unidos, también fue para el expresidente Manuel Zelaya y la candidata presidencial, Rixi Moncada, a quien llamó amante, a permitir unas elecciones libres y justas.

"Si usted, su esposo y su amante permiten una elección libre y justa, los estadounidenses probablemente le permitirán entregar el poder pacíficamente, con una amnistía implícita para que continúen con sus vidas. En contraste, si decide "ir a lo Maduro" y declarar la victoria contra la voluntad del pueblo......sabemos lo que ha hecho...todo...y gran parte de ello no podrá negarlo ante un jurado federal en un juicio penal. Su tiempo en una prisión de EE.UU. haría que el encarcelamiento de JOH parezca un simple descanso para fumar un cigarrillo. Gracias por su atención a este asunto".

La reacción de Gaetz surge tras el mensaje de la presidenta Xiomara Castro, a días de celebrarse el proceso electoral en Honduras, que será el pueblo de Honduras el que decidirá con "libertad y en paz" al nuevo presidente. "Como Presidenta de la República, mi responsabilidad es garantizar tranquilidad, transparencia y respeto absoluto a la voluntad popular, para que continúe la refundación y el desarrollo de nuestra nación", indicó.

Además, enumeró alguno de los logros que realizó en su gestión en los últimos cuatro años, al mismo tiempo que instó a votar por su partido político representado por Moncada. "Este 30 de noviembre, la palabra es del pueblo. Solo les pido que no olviden lo que somos: somos resistencia".

Congresistas observadores de las elecciones