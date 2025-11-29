¿Habrá captura inmediata si Juan Orlando Hernández regresa a Honduras? Esto dice el MP

Ante las consultas, el portavoz del Ministerio Público (MP), Yuri Mora, manifestó que "por el momento no podemos adelantarnos a eso", sin embargo, aclaró que un indulto en Estados Unidos no afecta los procesos en Honduras, por lo que las investigaciones en contra Juan Orlando Hernández, condenado por tráfico de drogas, siguen en curso.

Tegucigalpa, Honduras.- Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump , anunciara indulto para el exmandatario hondureño, Juan Orlando Hernández , se han desatado preguntas en el escenario político. ¿Y qué pasará si JOH regresa a Honduras? ¿Se emitirá una orden de captura inmediata? Son algunas de las interrogantes.

"Como Ministerio Público podemos decir que un indulto en Estados Unidos no tiene nada que ver con los procesos investigativos que se están llevando a cabo en nuestro país, y solo por poner un antecedente, ya el 1 de abril del 2022, el MP pidió y aseguró bienes del núcleo familiar del expresidente Juan Orlando Hernández", manifestó Mora.

Detalló que son 33 bienes los que se le incautaron a JOH y su familia, incluyendo propiedades, terrenos, vehículos y sociedades mercantiles en los departamentos de Olancho, Francisco Morazán y Gracias, Lempira.

Según el portavoz del MP, el fiscal general ordenó que cuatro fiscales del Ministerio Público estuvieran presentes de inicio a fin en el juicio de JOH, donde se ventilaron hechos, por los cuales se incautaron los bienes en mención y siguen las investigaciones en su contra.

Mora concluyó recalcando que lo que se puede asegurar si Juan Orlando regresa al país es que "las investigaciones continúan, y que nada tienen que ver con el indulto".