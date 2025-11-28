Johel Zelaya anuncia acciones contra JOH tras promesa de indulto de Donald Trump

Tegucigalpa, Honduras.- Johel Zelaya, fiscal general de Honduras, adelantó acciones del Ministerio Público (MP) contra Juan Orlando Hernández tras el indulto anunciado por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El indulto hará que Hernández Alvarado salga de la Penitenciaría de Hazelton (USP Hazelton), ubicada en el condado de Preston, Virginia Occidental.

Mediante una conferencia de prensa, Ana García de Hernández, esposa de Juan Orlando Hernández, informó que en los próximos días estará de regreso en Honduras y en suelo nacional JOH enfrentaría a la justicia. Sin informar por qué delitos sería acusado o las acciones puntuales, el fiscal general informó -luego de las 10:00 PM de este 28 de noviembre- que el MP actuará contra el mandatario en el momento que esté en Honduras. "Ante el indulto anunciado por el Presidente de los Estados Unidos Donald Trump a favor del expresidente Juan Orlando Hernández, condenado por la justicia norteamericana por delitos de narcotráfico; el Ministerio Público (MP) está obligado a ejercer las acciones dentro del marco de la Constitución y las leyes para que prevalezca la justicia y poner fin a la impunidad", informó el titular de la Fiscalía hondureña en su cuenta de X.

A las 3:28 PM de este 28 de noviembre, Donald Trump escribió en su red social Truth que "otorgaré un indulto total y completo al expresidente Juan Orlando Hernández".

Mensaje íntegro de Donald Trump

Si Tito Asfura gana la presidencia de Honduras, Estados Unidos le brindará un gran apoyo, ya que tiene tanta confianza en él, en sus políticas y en lo que hará por el gran pueblo hondureño. Si no gana, Estados Unidos no malgastará su dinero, ya que un líder equivocado solo puede traer consecuencias catastróficas a cualquier país, sin importar cuál sea. Tito será un gran presidente, y Estados Unidos trabajará estrechamente con él para asegurar el éxito, con todo su potencial, de Honduras.